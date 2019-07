R. FICO: MINIMÁLNA MZDA BY MOHLA BYŤ AJ 600 EUR, AK BY TO BOLO NA MNE

Fico tiež vyhlásil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nemalo negatívny vplyv na zamestnanosť.

Bratislava 9. júla (TASR) - Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica by minimálna mzda mohla byť aj na úrovni 600 eur, ak by to bolo na ňom. Uviedol to v utorok po stretnutí s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ).



Fico tiež vyhlásil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nemalo negatívny vplyv na zamestnanosť. Minimálna mzda však podľa Fica pôjde hore. KOZ SR navrhuje zvýšenie na 635 eur.