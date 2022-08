R. Fico: Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko

Prečítajte si aj: Dodávky ropy cez južnú vetvu Družby sa zastavili, dôvodom sú sankcie



Bratislava 9. augusta (TASR) – Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba. V reakcii na prerušenie dodávok ruskej ropy to v utorok na sociálnej sieti zdôraznil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Ukrajina tak podľa neho splnila svoje hrozby z minulosti, že môže ako tranzitná krajina prerušiť dodávky energetických surovín do Európy.povedal Fico. Ukrajinská strana podľa neho odmietnutie platby odôvodnila sankciami Európskej únie voči Rusku. Fico sankcie voči Rusku za inváziu na Ukrajinu opäť odmietol.povedal. Ukrajina podľa expremiéra, navyše, musela mať prerušenie dodávok ruskej ropyZastavenie dodávok ropy potvrdil prepravca Transpetrol, podľa ktorého je dôvodom pozastavenie prepravy ropovodom Družba ukrajinskou spoločnosťou UkrtTransNafta. Prerušenie dodávok sa týka Slovenska, Maďarska a Česka, ktoré sú napojené na južnú vetvu ropovodu Družba prechádzajúcu cez Ukrajinu. Rusko cez túto vetvu dodáva približne 250.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov) denne. Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL a Unipetrol, kontrolovaný firmou PKN Orlen. Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však pokračujú bez zmien.