R. Fico: Nikto tak nezarobí na pandémii, ako banky na Slovensku

Bratislava 15. apríla (TASR) – Súčasná vláda zatiaľ neminula ani euro na riešenie aktuálnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom pre ľudí a firmy. Nikto pritom tak nezarobí na pandémii, ako banky na Slovensku. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



Podotkol, že ak je niekto "víťazom" pandémie na Slovensku, sú to práve banky. Poukázal pritom na schválený vládny zákon o odklade splátok úverov. Ten podľa Fica síce umožňuje odklad splátok na deväť mesiacov, súčasne však budú musieť ľudia počas obdobia odkladu platiť úroky. "Obrovské zisky, zarobia na ľuďoch, ktorí si odložia splátky, zvyšujú úrokové sadzby, zvyšujú poplatky a pravdepodobne im bude odpustený ešte aj bankový odvod," vyhlásil Fico v súvislosti s bankami v SR. Zdôraznil tiež, že Smer-SD navrhoval, aby v prípade odkladu splátok ľudia neplatili úroky. Opätovne vyzval vládu, aby sa k tomuto zákonu vrátila.



Zároveň sa zaujímal, koľko peňazí aktuálna vláda reálne ponúkla ľuďom a firmám. Kabinet podľa neho nemá žiadny plán. "Smer-SD musí s ľútosťou konštatovať, že táto vláda zatiaľ neminula ani euro pre ľudí a pre firmy a stratila mesiac vnútornými hádkami a neschopnosťou. Musíme konštatovať, že ak niekto zatiaľ vyhráva, sú to predovšetkým banky, ktoré zarobili neskutočným spôsobom a zarobia na tejto pandémii," dodal Fico.



Poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický vyčíslil, že napríklad pri hypotekárnom úvere vo výške 100.000 eur s dĺžkou splácania 30 rokov ľudia pri odklade o deväť mesiacov zaplatia navyše 419 eur pri 1 % sadzbe a pri 2 % sadzbe 914 eur.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa voči Ficovým vyjadreniam ohradil. "Nehorázne je, že tento človek, ktorý 12 rokov systematicky rozkrádal Slovensko a nechal nám prázdnu špajzu, že sa ešte vyjadruje," vyhlásil. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) dodal, že túto tému ešte komplexne vysvetlí na samostatnej tlačovej konferencii.