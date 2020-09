R. Fico: Podáme do parlamentu návrh uznesenia k Plánu obnovy

Bratislava 2. septembra (TASR) – Poslanci opozičnej strany Smer-SD chcú do Národnej rady (NR) SR podať návrh uznesenia k slovenskému Plánu obnovy, na základe ktorého by mala postupovať vláda pri jeho príprave. "Parlament sa tým musí zaoberať, ak to podpíše tridsať poslancov. Ak toto záväzné stanovisko parlament prijme, vláda ho bude musieť rešpektovať," povedal v diskusii na Tablet.tv predseda Smeru-SD Robert Fico.



Na základe národného plánu by malo Slovensko v budúcnosti čerpať peniaze vo forme grantov a výhodných pôžičiek z Fondu obnovy, ktorý vytvorila EÚ na pomoc členským štátom postihnutým dôsledkami koronakrízy. Prvý predbežný návrh tohto plánu by malo Slovensko poskytnúť Európskej komisii (EK) už v októbri.



"Pýtam sa, čo robí vláda, pokiaľ ide o peniaze, ktoré budeme využívať z fondov Európskej únie, o plán obnovy? Hovorilo sa, že v lete bude tridsať konferencií, pokiaľ ja viem, všetci boli na dovolenkách, nikto nič nerobil a teraz minister financií predstavil osem úradníkov," upozornil Fico. "To úradníci neurobia, to musia urobiť ľudia, ktorí sa v tom vyznajú. Ak ide napríklad o energetiku, treba si vybrať šéfa významnej energetickej firmy, ako to robia v Českej republike," dodal predseda Smeru-SD.



Pokiaľ parlamentná väčšina návrh uznesenia akceptovať nebude, podľa Fica aspoň vznikne možnosť diskutovať o tejto dôležitej téme v parlamente. "My máme veľa skúseností. Nikto nám ich nemôže zobrať. Sám som bol najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska. Prijímali sme vážne rozhodnutia o prijatí eura, vstupe do Schengenu. Ja som tiež zažil veľkú hospodársku krízu v rokoch 2008-2009. Sme pripravení poskytnúť naše skúsenosti, zadefinovali sme, čo by sa malo s peniazmi diať, na ktoré sféry by mali byť použité,“ dodal k textu pripravovaného uznesenia.