R. Fico požiadal R. Sulíka o stretnutie, chce sa pýtať na zdražovanie

Bratislava 23. augusta (TASR) - Líder Smeru-SD Robert Fico sa má tento týždeň stretnúť s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Fica zaujíma, aké opatrenia má vláda pripravené pre občanov od nového roka v súvislosti so zdražovaním a vysokými cenami energií. Šéf Smeru-SD o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že Sulík so stretnutím súhlasil. Presný termín ešte určia.



"Opozícia musí hovoriť o takýchto témach s tými, ktorí to majú na starosti, lebo sa nám zdá, že nerobia absolútne nič," vyhlásil Fico. Školy i podnikatelia podľa neho hovoria o vysokých platbách na budúci rok. Fico zopakoval, že správnym riešením by bolo zdaniť banky aj veľké monopoly a peniaze použiť na kompenzačné programy pre konkrétne firmy a ľudí. Smer-SD podľa neho opätovne v parlamente predloží návrh na zavedenie bankového odvodu a pravdepodobne navrhnú aj zdaňovanie monopolov.



Fico zároveň informoval, že 1. septembra bude Smer-SD organizovať v Košiciach protest proti zdražovaniu, "vládnej neschopnosti" a za predčasné voľby. Verí, že ľudia ukážu vláde, aký majú na ňu názor.