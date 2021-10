R. Fico: R. Sulík nepredstavil opatrenie proti nárastu cien energií

Bratislava 26. októbra (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v utorok počas rokovania Národnej rady (NR) SR nepredstavil žiadne opatrenie proti nárastu cien energií. Uviedol to po vystúpení Sulíka v bode programu, ktorý sa zaoberal návrhom na jeho odvolanie, predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.



„Vo svojom vystúpení pán Sulík nepredstavil jedno jediné opatrenie krátkodobého charakteru, ktoré by pomohlo slovenským domácnostiam a firmám prežiť obdobie obrovského zdražovania,“ tvrdil Fico. Dodal, že na Slovensku je 28 % domácností, ktoré nie sú schopné zabezpečiť si vykurovanie plynom. „Povedal som, že sú firmy, ktoré pravdepodobne budú musieť zastaviť prevádzku, ak im štát nepomôže. Povedal som, že tieto narastajúce ceny budú mať vplyv na všetky tovary a služby. Túto pravicovú vládu to absolútne nezaujíma,“ uviedol Fico.



Sulík počas rokovania parlamentu vymenoval 15 návrhov riešení, ktoré by mali zabezpečiť stabilizáciu cien energií. Okrem iného spomenul predĺženie zmlúv na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov s primeraným znížením doplatku zo strany štátu, rokovania so šéfmi energetických podnikov či opatrenia na dokončenie výstavby jadrovej elektrárne Mochovce. K opatreniam na zníženie cien energií Sulík zaradil aj odvolanie bývalého šéfa ÚRSO Ľubomíra Jahnátka či zmenu atómového zákona, ktorá v budúcnosti umožní výstavbu ďalšieho jadrového zdroja.