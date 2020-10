R. Fico: Reformný dokument je len ďalším programovým vyhlásením vlády

Bratislava 5. októbra (TASR) – Reformný dokument, ktorý má byť základom pre plán obnovy, je len ďalším programovým vyhlásením vlády. Nemá nič spoločné s tým, ako má vláda minúť v rokoch 2021 až 2023 peniaze z plánu obnovy, pričom v materiáli sa nachádzajú veci, ktoré nesúvisia s pandémiou. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



Vláda podľa neho nemá konkrétnu predstavu o tom, ako chce v nasledujúcich rokoch minúť prostriedky z plánu obnovy. Fico za dôležitú považuje mimoriadnu schôdzu k plánu obnovy, ktorú inicioval Smer-SD. Bude sa konať v stredu (7. 10.) a malo by sa na nej prijať uznesenie, ktorým parlament žiada vládu o predloženie konkrétneho plánu opatrení na októbrovej schôdzi. „Bolo by veľmi dobré, keby ministri vystúpili 20. októbra na pôde národnej rady, lebo musí prebiehať aj sociálny a politický dialóg. Plus nehovoriac, že máme ďalšie návrhy, ktoré sme pripravili na kontrolnú činnosť národnej rady vo vzťahu k vláde,“ priblížil. Stanovisko k plánu obnovy, ktoré predložil Smer-SD, zároveň podľa neho nadobudlo záväznosť, keďže koalícia o tom odmietla rokovať.







Fico skonštatoval, že prvý základný cieľ, ktorý vláda oznamuje v reformnom dokumente, je, že sa ide všetko zdražovať. Poznamenal, že materiál sa zameriava aj na dôchodkové reformy, rieši napríklad tému domáceho násilia a obsahuje tiež všeobecné vyjadrenia o digitálnej a zelenej ekonomike. „Čo sa babke v noci prisnilo, to tu napísali,“ skonštatoval, pričom zdôraznil, že financie majú byť predovšetkým určené na nápravu škôd, ktoré spôsobila pandémia.



Dochádza tak podľa neho k ohrozeniu vyčerpania týchto zdrojov. Podotkol, že v roku 2021 je možné predfinancovanie projektov vo výške 10 %. „Čo chcú predfinancovať? Ako je možné, že nám nepovedia 4., 5. októbra, ako chcú míňať peniaze od 1. januára 2021?“ pýtal sa Fico.



Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický sa zaujímal, prečo si vláda nezadefinuje konkrétne projekty pre plán obnovy. Dôležité sú podľa neho projekty, ktoré budú zabezpečovať hospodársky rast, ale aj pracovné miesta.



Fico priblížil, že on by v tomto prípade začal rokovať s predstaviteľmi slovenského priemyslu, ako im pomôcť, pokiaľ ide o inovácie a konkurencieschopnosť. Riešil by tiež, ako dostať peniaze medzi ľudí, napríklad formou rôznych podpôr. Ďalšou oblasťou by boli okamžité projekty, keď ide o zelenú a digitálnu ekonomiku. Venoval by sa tiež tomu, čo urobiť so športom a kultúrou.



Minister financií Eduard Heger (OĽANO) v pondelok na brífingu poukázal na to, že kritika prichádza od opozície, ktorá už mala šancu niečo pre Slovensko urobiť, ale nič neurobila. „Títo ľudia rozprávajú, že nemáme konkrétne riešenia, my tie konkrétne riešenia máme a máme odhodlanie ich zrealizovať. To je to, čo oni nikdy nemali,“ dodal.