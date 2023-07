R. Fico: Samosprávy sa vždy správali zodpovedne, štát im musí pomôcť

Bratislava 21. júla (TASR) - Samosprávy sa v minulosti vždy správali zodpovedne, štát má teraz povinnosť urobiť to isté voči nim, keď majú problémy. Pomôcť tomu mala aj piatková mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej mali poslanci vyzvať vládu na ich dofinancovanie, zdôraznil predseda Smeru-SD Robert Fico.



Upozornil, že napriek tomu, že bolo v parlamente prítomných dosť poslancov a všetci sa tvária, že chcú pomôcť samosprávam, mnohí sa neprezentovali a schôdza tak nemohla začať. "NR SR bola nepochybne uznášaniaschopná, v pléne je 100 poslancov. Nech mi niekto vysvetlí, čo za hry sa tu teraz hrajú," kritizoval Fico. Avizoval, že poslanci jeho strany prídu do parlamentu aj v sobotu (22.7.), kedy má byť ďalší pokus na otvorenie mimoriadnej schôdze.



Pripomenul, že mestá a obce dostali v minulosti od vlády jasný prísľub kompenzácií vysokých cien energií a v tohtoročnom rozpočte je na to vytvorená rezerva 200 miliónov eur. V súčasnosti samosprávy požadujú aspoň 108 miliónov eur. "Budeme trvať na tom, že aby samosprávy prežili, musia dostať minimálne túto injekciu na vyššie ceny energií," zdôraznil.



Fico kritizoval aj neotvorenie ďalšej mimoriadnej schôdze k situácii v rezorte vnútra. Navrhovali na nej prijať uznesenie, aby Ľudovít Ódor z pozície povereného riadením ministerstva vnútra okamžite odvolal prezidenta policajného zboru.



"Zase ako vidíte veľa rečí, celá politická scéna s výnimkou Matoviča hovorí, čo to s tým Šimkom dorobili, všetci tvrdia, aká je to špinavosť. Prídete na schôdzu Národnej rady, sedí tu 100 poslancov a 56 sa zaprezentuje na schôdzi," podčiarkol s tým, že Smer-SD bude v takýchto iniciatívach pokračovať aj ďalej.