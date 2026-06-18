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R. Fico: Slovensko je aktívne v skupine priateľov kohézie
Premiér spresnil, že kohézia v podstate znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, že je to prejav solidarity, na ktorej je postavená celá Európska únia.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Slovensko je aktívne v skupine členských krajín EÚ združených v neformálnej „skupine priateľov kohézie“ a spolu s nimi presadzuje dostatok financií pre politiku súdržnosti v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po zasadnutí tejto skupiny na úvod dvojdňového samitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Premiér v posolstve nahranom po rokovaní 16-člennej skupiny lídrov spresnil, že kohézia v podstate znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, že je to prejav solidarity, na ktorej je postavená celá Európska únia.
„Je to 16 krajín, a Slovensko je v tejto skupine veľmi aktívne, ktoré majú rovnaký názor na to, že nie je možné znižovať objem finančných prostriedkov v novom rozpočte EÚ práve na odstraňovanie regionálnych rozdielov,“ opísal situáciu Fico.
Dodal, že ak Únia bude aj ďalej pokračovať v doterajšom tempe míňania zdrojov na stieranie regionálnych rozdielov, tak to výrazne podporí aj konkurencieschopnosť, lebo sú to podľa jeho slov „absolútne spojené nádoby“.
„Som rád, že Slovensko pokračuje v tradícii priateľstva v tejto oblasti, zohrávame dôležitú úlohu v tejto skupine, a teším sa, že nás už je 16, pretože 16 krajín z 27, to už je veľká sila, ktorá môže niečo presadiť,“ vysvetlil premiér.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Premiér v posolstve nahranom po rokovaní 16-člennej skupiny lídrov spresnil, že kohézia v podstate znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, že je to prejav solidarity, na ktorej je postavená celá Európska únia.
„Je to 16 krajín, a Slovensko je v tejto skupine veľmi aktívne, ktoré majú rovnaký názor na to, že nie je možné znižovať objem finančných prostriedkov v novom rozpočte EÚ práve na odstraňovanie regionálnych rozdielov,“ opísal situáciu Fico.
Dodal, že ak Únia bude aj ďalej pokračovať v doterajšom tempe míňania zdrojov na stieranie regionálnych rozdielov, tak to výrazne podporí aj konkurencieschopnosť, lebo sú to podľa jeho slov „absolútne spojené nádoby“.
„Som rád, že Slovensko pokračuje v tradícii priateľstva v tejto oblasti, zohrávame dôležitú úlohu v tejto skupine, a teším sa, že nás už je 16, pretože 16 krajín z 27, to už je veľká sila, ktorá môže niečo presadiť,“ vysvetlil premiér.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)