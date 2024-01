R. Fico: SR by mohla patriť ku krajinám so 4-dňovým pracovným týždňom

Davos 17. januára (TASR) - Slovensko by mohlo v krátkom čase patriť ku krajinám, ktoré zavedú štvordňový pracovný týždeň. Povedal to v stredu na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že na začiatok by išlo iba o experiment.



Predseda vlády poukázal na postupnú zmenu postoja podnikov, ktoré ešte pred pandémiou nového koronavírusu možnosť skrátenia pracovného týždňa odmietali. V dôsledku covidu, ktorý spôsobil, že veľký počet ľudí začal pracovať z domu, sú mnohé firmy v tomto smere podľa Fica omnoho flexibilnejšie.



"Myslím si, že Slovensko by vo veľmi krátkom čase mohlo patriť ku krajinám, ktoré zavedú 4-dňový pracovný týždeň ako experiment, samozrejme," povedal Fico.



Tému skracovania pracovného času otvorila vlani Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Jej predsedníčka Monika Uhlerová si myslí, že otázka už nestojí tak, či skracovať pracovný čas, ale vyvstáva otázka, ako k skráteniu pristúpiť a akú formu zvoliť.



"Tých možností je niekoľko. My sa snažíme docieliť stav, aby raz bol pracovný týždeň štvordňový a víkend trojdňový. Diskutujeme aj o všetkých iných možnostiach a formách skracovania, aj o skúsenostiach zo zahraničia," informovala v novembri na konferencii KOZ o budúcnosti práce v 21. storočí.