R. Fico: Vláda nerobí potrebné kroky pri cenách energií

Na snímke minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS) počas 32. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 17. júna 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

R. Sulík: Vláda môže v energetike robiť len rozumné rozhodnutia do budúcnosti

Bratislava 28. septembra (TASR) – Vláda v súčasnosti nerobí potrebné kroky v prípade zvyšovania cien energií a ani v kontexte sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2. Vyhlásil to v utorok predseda Smeru-SD Robert Fico v úvode mimoriadnej schôdze, ktorú iniciovala skupina opozičných poslancov.," zdôraznil Fico.Priblížil, že od vlády chce odpovede na základnú otázku, čo urobí, aby nedošlo k prudkému zhoršeniu sociálnej situácie na Slovensku v dôsledku rastu cien tepla, plynu a elektriny. Skonštatoval, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chce ísť novelou zákona údajne cestou deregulácie, pokiaľ ide o konečnú cenu pre domácnosti a malé a stredné podniky. To podľa neho môže spôsobiť, že ceny týchto komodít pôjdu na Slovensku prudko hore.Zároveň dodal, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dal do pripomienkového konania vyhlášku, kde navrhuje, aby sa pri G-komponente o dve tretiny znížil tento poplatok pre výrobcov elektrickej energie, a to napríklad pre tých, čo vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov." varoval Fico. Pokiaľ štát robí dobrú regulačnú politiku, je podľa jeho slov schopný dostať zvyšovanie cien elektriny do prijateľnej úrovne.Pýtal sa tiež, z akých dôvodov prudko stúpa plyn. "," podotkol Fico s tým, že treba robiť všetko pre to, aby ľudia plyn využívali. Ak ani v prípade plynu vláda nebude nič robiť, náklady domácností môžu podľa neho stúpnuť až o 150 eur, ak je plyn využívaný aj na kúrenie, nielen na varenie. "" zhrnul Fico.Dotkol sa aj témy sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2. Slovensko má podľa jeho slov garantované určité veci do roku 2028. "," upozornil.Mimoriadnu schôdzu k cenám energií a k rizikám vyplývajúcim zo sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2 inicioval opozičný Smer-SD. V pléne vystúpil aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), písomne sa do rozpravy prihlásili piati poslanci.Vláda môže v energetike robiť len rozumné rozhodnutia do budúcnosti. Uviedol to podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR venovanej rastúcim cenám energií.Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) je podľa Sulíka na Slovensku takmer najvyššia v Európe. "," uviedol Sulík, poukazujúc na opatrenia, najmä pri obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré prijímali vlády pod vedením Roberta Fica (Smer-SD).," povedal ďalej Sulík na adresu bývalého premiéra Fica.TPS podľa Sulíka rástla napríklad aj preto, že sa vláda v minulosti zaviazala k znižovaniu CO2 a zároveň platila rok čo rok peniaze na podporu ťažby uhlia. "" spresnil Sulík.Mimoriadnu schôdza k rastu cien energií v utorok popoludní otvoril predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Program 43. schôdze podporilo 105 zo 105 prítomných poslancov.