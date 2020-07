R. Fico: Vláda SR ako prvé zachraňuje zahraničné banky

Bratislava 13. júla (TASR) – Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico nesúhlasí so zrušením bankového odvodu, ktoré je súčasťou balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Lex korona). Šéf Smeru upozornil na to, že banky mali vlani napriek bankovému odvodu rekordný zisk, a preto na takýto krok nie je dôvod. Zrušením odvodu a ďalšími krokmi vlády si banky prilepšia v tomto roku takmer o 400 miliónov eur, uviedol v pondelok Fico na tlačovej konferencii v centrále strany.



"Žiadame ministra financií pána Hegera, aby zverejnil a dal kompletný výklad dohody, ku ktorej došlo medzi zahraničnými bankami a vládou Slovenskej republiky," povedal Fico, podľa ktorého vláda zachraňuje ako prvé zahraničné banky a na 13. dôchodok pre penzistov jej nezostali peniaze. Definitívne znenie memoranda medzi bankami a vládou podľa Fica obsahuje okrem odpustenia 150 miliónov eur bankového odvodu aj ďalšie kontroverzné ustanovenia. "Ak správne čítame memorandum, ktoré my máme k dispozícii, zisťujeme, že nešlo iba o týchto 150 miliónov eur," povedal Fico.



Z 1,26 miliardy eur, ktoré sa doteraz vyzbierali na bankovom odvode, by mala ísť jedna miliarda do rozvojového fondu a zo zvyšných približne 250 miliónov eur sa má 150 miliónov použiť na doplnenie Fondu ochrany vkladov a ďalších 80 miliónov eur má ísť do takzvaného Rezolučného fondu. "Nielenže im 150 miliónov odpustíme v roku 2020, ale ešte im preplatíme 230 miliónov eur do Fondu ochrany vkladov a do Rezolučného fondu," dodal Fico.



Šéf Smeru-SD kritizoval aj novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorú vláda predložila do parlamentu. Tento materiál podľa neho nemali možnosť na finančnom výbore dostatočne prerokovať, je všeobecný a hovorí o zvýšení výdavkov vo výške 7,8 miliardy eur, čo je takmer polovica štátneho rozpočtu. Pri súčasnom výpadku príjmov vo výške 1,4 miliardy eur ide o schodok rozpočtu 9,2 miliardy eur. "Žiadame od vlády, aby presne povedala, na čo chce minúť zo štátneho rozpočtu 7,8 miliardy navyše a čo chce urobiť s výpadkom príjmov vo výške 1,4 miliardy eur," zdôraznil Fico.