R. Golovčenko: Ekonomika Bieloruska by v tomto roku mala klesnúť o 4 %

Minsk 26. decembra (TASR) - Ekonomika Bieloruska by mala podľa posledných odhadov klesnúť tento rok približne o 4 %. Uviedol to v týchto dňoch bieloruský premiér Roman Golovčenko, ktorý síce ako dôvod uviedol sankcie západných štátov za vojnu Ruska na Ukrajine, ako však dodal, pokles hospodárstva bude podstatne miernejší, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska únia, USA a ďalšie štáty uvalili na Bielorusko sankcie za miliardy dolárov. Dôvodom je podpora Minska Ruskej federácii pri jej invázii na Ukrajinu.



"Poznáte prognózy, o ktorých sa hovorilo. Od totálneho kolapsu ekonomiky až po pokles o 20 %," povedal Golovčenko cez víkend v štátnej televízii. Nakoniec by pokles nemal byť taký dramatický.



Golovčenko zároveň uviedol, že inflácia by za rok 2022 mala dosiahnuť okolo 12 %. K 1. decembru dosiahla v medziročnom porovnaní 13,3 %, zatiaľ čo mesiac predtým predstavovala 15,2 %.