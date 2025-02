R. Habeck: Eurokomisia by mala zabrániť obchodnej vojne s USA

Berlín 12. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) by sa mala sústrediť na rokovania s Washingtonom s cieľom zabrániť transatlantickej obchodnej vojne a zároveň byť pripravená na protiopatrenia, uviedlo v stredu nemecké ministerstvo hospodárstva pred videokonferenciou ministrov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministri zodpovední za obchod z 27 členských štátov EÚ sa stretnú online od 17.00 h SEČ, aby prediskutovali reakciu na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť od 12. marca clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová označila tieto clá za neopodstatnené a uviedla, že "vyvolajú rozhodné a primerané protiopatrenia".



Nemecký minister Robert Habeck na videokonferencii zdôrazní, že je potrebné zabrániť obchodnému sporu a že Únia musí ukázať jednotný postoj. "Pre Európsku komisiu je naďalej dôležité viesť rozhovory s americkou administratívou s cieľom dosiahnuť riešenie týkajúce sa ciel," uviedlo Habeckovo ministerstvo, podľa ktorého Komisia musí dať zároveň jasne najavo, že má pripravené protiopatrenia.



Komisia zatiaľ neuviedla podrobnosti o svojich odvetných krokoch. Jednou z možností by bol návrat ku clám, ktoré EÚ zaviedla v roku 2018 na americké výrobky ako bourbon, motocykle a pomarančový džús. Tie boli pozastavené na základe dohody medzi von der Leyenovou a bývalým prezidentom USA Joeom Bidenom.



Spojené štáty sú druhým najväčším vývozným trhom pre oceľ z EÚ, pričom ročné dodávky za posledné desaťročie dosiahli priemernú hodnotu približne tri miliardy eur. Vývoz hliníka z EÚ mal za 11 mesiacov do konca novembra 2024 hodnotu 2,4 miliardy eur.