Habeck: Nemecko by aj po nástupe Trumpa malo zotrvať na zelenej ceste

Berlín 21. januára (TASR) - Zotrvať na pôvodných plánoch zvyšovania podielu "zelených energií" je najlepšou odpoveďou Donaldovi Trumpovi po jeho "fatálnom" rozhodnutí odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody. Povedal to v utorok nemecký vicekancelár Robert Habeck. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Musíme dostať do popredia naše vlastné technológie," povedal Habeck na výročnej energetickej konferencii v Berlíne organizovanej nemeckým ekonomickým denníkom Handelsblatt. Habeck je architektom nemeckých plánov vyrábať do roku 2030 až 80 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.



Avšak v prieskumoch verejnej mienky pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú v Nemecku 23. februára, Habeckovi Zelení výrazne zaostávajú. Ekonomické problémy krajiny a vysoké životné náklady totiž presunuli pozornosť mnohých voličov na iné témy, než je ochrana klímy. Habeck však upozorňuje, že zelené zdroje energie sú najlepšou odpoveďou na závislosť od dovozu energií zo zahraničia a vysoké náklady najmä po tom, ako dodávky lacných ruských energií do Európy od útoku Ruska na Ukrajinu v roku 2022 prudko klesli.