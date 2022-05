R. Habeck: Nemecko je za embargo na ruskú ropu aj bez Maďarska

Berlín/Davos 23. mája (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck je sklamaný z toho, že Európskej únii sa doteraz nepodarilo dohodnúť na uvalení embarga na ruskú ropu a ako dodal, Nemecko je ochotné rokovať o takomto kroku aj bez Maďarska, ak to má celý proces urýchliť. Budapešť je najväčším kritikom plánovaného zákazu dovozu ropy z Ruska. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak by predsedníčka Európskej komisie oznámila, že k zákazu dovozu ropy z Ruska pristúpi 26 krajín EÚ, teda bez Maďarska, takéto riešenie by som určite podporil. Zatiaľ som však takýto návrh nezaznamenal," povedal Habeck pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk pred začatím rokovaní s politickými lídrami a priemyselníkmi na výročnom Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.



WEF sa vo švajčiarskom horskom stredisku koná netradične v máji. Každoročné stretnutie svetovej politickej a podnikateľskej elity v Davose sa zvyčajne koná v januári, tento rok ho však pre obavy z koronavírusového variantu omikron presunuli na 22. až 26. mája.



Hlavnou témou tohtoročného WEF je vzhľadom na ostatné udalosti vývoj na Ukrajine, ktorú 24. februára napadlo Rusko. V dôsledku toho sa na tohtoročnom podujatí vôbec nezúčastňujú ruskí politici, podnikatelia či akademici.



Okrem krízy na Ukrajine ďalšími témami v rámci WEF bude zotavovanie ekonomiky po pandémii nového koronavírusu, riešenie klimatickej zmeny, budúcnosť pracovného trhu, akcionársky kapitalizmus či využívanie nových technológií.