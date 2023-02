R. Habeck: Nemecko v roku 2023 urýchli reformu trhu s elektrinou

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecko urýchli tento rok reformu trhu s elektrinou. A plánuje urobiť väčšinu z prác spojených s prípravami na zvýšenie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov do konca desaťročia. Uviedol to v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia európska ekonomika sa v rámci svojich záväzkov v oblasti klímy odkláňa od fosílnych palív. Potrebuje tak nahradiť tieto zdroje tzv. zelenou energiou, pričom celkový dopyt po energii stúpa.



"Väčšinu potrebnej práce urobíme v roku 2023," povedal Habeck na konzultačnej schôdzi o reforme trhu s elektrinou.



Cieľom Berlína je do roku 2030 vyrábať 80 % elektriny z vetra a slnka. Tento cieľ je po minuloročnom poklese importu ruských fosílnych palív do Nemecka ešte naliehavejší.



Vláda v snahe zmierniť výkyvy v dodávkach zelenej energie v dôsledku nepriaznivého počasia pri postupnom vyraďovaní spoľahlivejšej produkcie elektriny z jadra a uhlia z prevádzky pripraví výberové konania na výrobu elektriny z plynu, povedal Habeck.



Stratégia pre tieto tendre bude pripravená v aktuálnom 1. štvrťroku, uviedol minister, pričom zdôraznil, že plyn bude neskôr nahradený bezuhlíkovými alternatívami, ako je vodík vyrobený elektrolýzou.



Ďalšou výzvou pre vládu bude nárast dopytu po energii, keď sa viac rozšíria elektromobily a tepelné čerpadlá.



Podľa Habecka vláda vychádza z predpokladu, že spotreba energie sa do konca desaťročia zvýši zo súčasných približne 550 terawatthodín (TWh) ročne na 700 až 750 TWh.