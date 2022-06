R. Habeck varoval pred zatváraním podnikov, ak bude nedostatok plynu

Na snímke spolkový minister hospodárstva Robert Habeck, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 24. júna (TASR) - Ak budú dodávky ruského plynu pretrvávať na súčasnej nízkej úrovni, Nemecku hrozí nedostatok suroviny a v prípade, že sa do zimy situácia nezlepší, v niektorých priemyselných sektoroch zatváranie podnikov. Uviedol to pre piatkové vydanie časopisu Der Spiegel nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.povedal Habeck pre Der Spiegel s tým, že je to súčasť stratégie ruského prezidenta Vladimira Putina rozdeliť krajinu.Takýto stav vytvára podľa neho ideálnu živnú pôdu pre populizmus, ktorého cieľom je podkopať nemeckú liberálnu demokraciu. Zároveň dodal, že politici nesmú dovoliť, aby Putinovi jeho plány vyšli. Habeck predpokladá ďalšiu pomoc pre firmy a domácnosti zasiahnuté súčasnými problémami v dodávkach plynu, upozornil však, že všetky dôsledky tejto situácie nebude možné absorbovať.Ako v tejto súvislosti uviedol pre televíziu ARD šéf spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur Klaus Müller, náklady spotrebiteľov na energie môžu vzrásť na dvojnásobok až trojnásobok súčasnej úrovne. Pritom už teraz sú v niektorých prípadoch o 30 % až 80 % vyššie než na jeseň minulého roka.Bundesnetzagentur zvažuje niekoľko scenárov, dodal Müller, pričom väčšina z nichNemecko vo štvrtok (23. 6.) aktivovalo v súvislosti s problémami pri dodávkach ruského plynu druhý stupeň svojho trojstupňového krízového plánu. Ten sa spúšťa v prípade. Napriek aktivácii druhého stupňa však nemecká vláda zatiaľ neumožnila energetickým podnikom presunúť rastúce ceny energií na zákazníkov.