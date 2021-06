R. Hajšel: Roamingové služby musia byť dostupné a rovnaké pre všetkých

Bratislava 22. júna (TASR) - Súčasné pravidlá využívania roamingových služieb v európskom zahraničí za domáce ceny čoskoro vypršia a Európsky parlament pripravuje ich revíziu. Pripravované zmeny by mohli priniesť skvalitnenie služieb či odstránenie diskriminácie. Nestačí, aby boli roamingové služby dostupné, musia byť kvalitné a rovnaké pre všetkých, uviedol europoslanec Robert Hajšel, ktorý je zároveň tieňovým spravodajcom Európskeho parlamentu pre roaming.



„Práve voľný roaming (telefonovanie, SMS a dáta) spolu s cestovaním je dlhodobo občanmi vnímaný ako najviditeľnejší benefit EÚ, ktorý vo svojom bežnom živote pociťujú najviac. Dokazujú to aj výsledky prieskumu, ktorý som si dal vypracovať, kde až 73 % Slovákov jednoznačne potvrdilo, že vedia o možnosti využiť mobilné služby v európskom zahraničí za domáce ceny,“ uviedol Hajšel na utorkovej tlačovej konferencii.



Nové pravidlá by mali zahŕňať napríklad bezplatné sprístupnenie všetkých dostupných núdzových liniek či väčšiu informovanosť občanov v rodnom jazyku počas pobytu v zahraničí o doplnkových linkách pri domácom násilí, ochrane maloletých, zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb, ale aj informácie o epidemiologickej situácii a obmedzeniach. Zabrániť by mali aj nevedomému použitiu satelitnej siete a následným vysokým poplatkom za túto službu.



Diskutovanou témou je podľa europoslanca aj nastavenie poklesu tzv. stropov veľkoobchodných cien za dáta. Napriek očakávaniam verejnosti je však treba brať do úvahy aj fakt, že radikálne zníženie týchto cien automaticky neznamená, že sa to premietne do zníženia cien na účtoch občanov. „Hľadáme preto vyhovujúci a udržateľný kompromis, ktorý pri postupnom znižovaní cien a s tým súvisiacim zvyšovaním objemu dát, ktoré môžu ľudia použiť, nespôsobí nestabilitu na trhu a prípadné technické výpadky,“ ozrejmil Hajšel. Najmä v prípade menších krajín, ako napríklad Slovensko, by to totiž mohlo spôsobiť aj spomalenie ďalších investícií do infraštruktúry a sietí ďalšej generácie.



Dohoda o nových roamingových pravidlách by mala vzniknúť do konca roka. Od jesene začnú trojstranné rokovania medzi zástupcami Európskeho parlamentu, Európskou radou a Európskou komisiou tak, aby občania členských krajín mohli od ďalšieho leta plynule využívať voľné telefonovanie, SMS a dáta v zahraničí bez obmedzení.



Roamingové služby využívajú podľa májového prieskumu agentúry Focus hlavne ľudia s vysokoškolským vzdelaním, so stredným a vyšším príjmom, najmä zo západného Slovenska v mladšom a v strednom produktívnom veku. Až 52 % používa svoj mobilný telefón v zahraničí rovnako, ako keď sú na Slovensku a 26 % z opýtaných ho využíva menej, pretože majú obavy a snažia sa predísť vysokým faktúram. Zároveň spolu až 44 % občanov Slovenska nerozumie, čo znamená roaming v rámci EÚ, keďže podľa prieskumu si až 30 % si myslí, že ceny za mobilné služby sú rovnaké všade v zahraničí (nielen v EÚ) a 14 % uviedlo, že nevie, ako to je.