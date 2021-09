R. Holzmann: K sprísneniu menovej politiky ECB príde možno skôr

Viedeň/Frankfurt nad Mohanom 8. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla pristúpiť k sprísneniu menovej politiky skôr, než mnohí očakávajú. Dôvodom sú výraznejšie inflačné tlaky v porovnaní s pôvodnými odhadmi. Uviedol to pre časopis Eurofi guvernér rakúskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Robert Holzmann.



ECB, ktorej zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. septembra, udržuje menovú politiku mimoriadne uvoľnenú od začiatku pandémie nového koronavírusu a v júli, keď zverejnila novú stratégiu, prisľúbila ešte dlhšie obdobie akomodatívnej menovej politiky. Inflačné tlaky sa však v letných mesiacoch zvýšili výraznejšie, než finančné trhy očakávali.



"Je pravdepodobné, že k normalizácii menovej politiky pristúpime skôr, než väčšina expertov na finančných trhoch predpokladá," povedal Holzmann. "To neznamená, že predčasne ukončíme našu akomodatívnu politiku. Skôr to znamená, že takáto politika bude potrebná kratšie obdobie, než očakávajú trhy," dodal Holzmann.