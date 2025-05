R. Huliak chce prinavrátiť civilnú leteckú dopravu na letisko Sliač

Bratislava 30. mája (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) chce rokovať o prinavrátení civilnej leteckej dopravy na letisko Sliač. Minister to uviedol v piatok na tlačovej konferencii po rokovaní s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) o plnení programového vyhlásenia vlády v rezorte.



„Budem na najbližšom rokovaní vlády, nie tom výjazdovom, ale tom ďalšom, určite trvať na uznesení vlády, aby sa to dostalo aj na papier, aby neostalo len pri nejakých snoch, a aby sme skutočne dokázali opäť prinavrátiť letisku Sliač možnosť civilného letectva,“ uviedol Huliak s tým, že o téme už hovoril s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).



Civilné lety na letisku Sliač boli zastavené koncom roka 2020 pre nevyhnutnú rekonštrukciu vojenskej časti letiska. Tá by mala byť dokončená v priebehu najbližších dvoch rokov.



Podľa Huliaka je obnovenie civilnej leteckej dopravy z letiska Sliač potrebné pre tamojšie kúpele i pre Banskobystrický kraj, pretože stred Slovenska nie je obslúžený leteckou dopravou.



Okrem obnovy leteckého spojenia spomenul Huliak po stretnutí s premiérom ako jednu z priorít rezortu v oblasti cestovného ruchu aj rozvoj karavaningu na Slovensku. „Vieme veľmi dobre, že na Slovensku sme pri vodných nádržiach mali mnoho kempov, či to boli stanovacie kempy, ale aj karavaningové kempy, kde jednoducho pomôžeme samosprávam, aby si dané stojiská vybudovali a dobudovali aj novú infraštruktúru pre tento druh cestovného ruchu, ktorý je momentálne na vzostupe v rámci Európy,“ doplnil.