R. Huliak: Provizórium by znamenalo pre samosprávy existenčné problémy

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pokiaľ by nebol schválený štátny rozpočet, bolo by nutné ísť do rozpočtového provizória, ktoré by pre mnohé samosprávy znamenalo existenčné problémy. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak (SNS).



"Ak by sme neschválili rozpočet, množstvo našich obcí by šlo do rozpočtového provizória. Hovorím o malých obciach, väčšie mestá by to ako tak prežili. Sme radi, že sme tak závažný zákon schválili dnes," dodal poslanec NR SR Roman Malatinec (Hlas-SD) a zároveň dodal, že vláda pomôže rozvoju aspoň čiastkovo finančnými zdrojmi v rámci pomoci pre samosprávy.