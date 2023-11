R. Huliak: SNS trvá na zachovaní rodičovského dôchodku

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) podporuje návrh na vyplatenie 13. dôchodku ešte v tomto roku, no zároveň trvá na zachovaní inštitútu vyplácania rodičovského dôchodku. V stredu to na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR uviedol poslanec SNS Rudolf Huliak.



"Rodičia, ktorých deti sú aktívnymi prispievateľmi do sociálneho systému, si to jednoducho zaslúžia," uviedol Huliak k návrhu rezortu práce, zmeniť vyplácanie rodičovského dôchodku tak, že by po novom bolo možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. "Máme dosť rizikovú skupinu našich dôchodcov, čo sa týka hranice chudoby, takže našim dôchodcom určite brať nič nebudeme," doplnil za SNS Huliak.



SNS tiež podľa Huliaka podporuje oddialenie stratifikácie nemocníc, aby nedošlo k zrušeniu dôležitých oddelení v jednotlivých regiónoch. "V konečnom dôsledku chceme tiež oceniť rozhodnutie ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), že aj na na podnet SNS zrušila usmernenie ministerstva zdravotníctva, ktoré zaručovalo transrodovým osobám meniť si kedykoľvek úradne pohlavie bez chirurgického zákroku," dodal Huliak.