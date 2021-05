Kaplan varuje pred nerovnováhou na trhu, chce debatu o znížení podpory

Dallas 2. mája (TASR) - Bude potrebné začať diskutovať o zmiernení podpory americkej ekonomike zo strany Federálneho rezervného systému (Fed). Povedal to koncom tohto týždňa prezident dallaského Fedu Robert Kaplan, ktorý varoval pred nerovnováhami na finančných trhoch a podľa ktorého sa ekonomika zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo.



"Začal som zaznamenávať excesy a nerovnováhy na finančných trhoch," povedal v piatok (30. 4.) Kaplan v online vystúpení pre regionálnu obchodnú komoru v Montgomery, pričom poukázal na "historicky" vysoké ceny akcií či rastúce ceny nehnuteľností.



Ako povedal, je presvedčený, že pri najbližšej príležitosti by bolo vhodné začať diskutovať o zmenách v nákupe dlhopisov. Fed nakupuje dlhopisy v objeme 120 miliárd USD (99,32 miliardy eur) mesačne. S takmer nulovými úrokovými sadzbami sú základom extrémne uvoľnenej menovej politiky centrálnej banky s cieľom čo najviac podporiť zotavovanie ekonomiky.



Prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell po poslednom zasadnutí Fedu tento týždeň uviedol, že je priskoro čo i len začať debatovať o prípadnom zmiernení rozsahu nákupu dlhopisov. Ako povedal, aj keď ekonomika rastie výrazným tempom, je stále "príliš ďaleko" od cieľa banky, ktorým je plná zamestnanosť a miera inflácie na úrovni 2 %. Ekonomika tak aj naďalej potrebuje plnú podporu Fedu.



Kaplan má však iný názor. Zopakoval svoj pôvodný predpoklad, že Fed bude musieť začať so zvyšovaním úrokových sadzieb už na budúci rok. To je o rok skôr, než očakáva väčšina jeho kolegov z Fedu.



Zároveň uviedol, že aj v prípade nákupu dlhopisov sa Fed dostane do situácie, keď by ich mal začať redukovať, skôr než Kaplan predpokladal ešte pred pár mesiacmi. Jedným z kľúčových ukazovateľov je nezamestnanosť. Tá v marci klesla na 6 % a podľa Kaplana by do konca roka mala klesnúť na 4 %. Údaje o vývoji na trhu práce za mesiac apríl zverejní Washington v piatok 7. mája.



(1 EUR = 1,2082 USD)