Šéf Fedu: Najbližšie dva kvartály budú pre ekonomiku USA náročné

Dallas 10. novembra (TASR) - Šéf pobočky americkej centrálnej banky (Fed) v Dallase Robert Kaplan očakáva, že riziká pre americkú ekonomiku budú v dôsledku ďalšej vlny pandémie nového koronavírusu v najbližšom období rásť. Čo sa však týka dlhodobejších vyhliadok, je optimistickejší.



"Nasledujúce dva kvartály budú veľmi náročné," povedal Kaplan v rámci videokonferencie Future of Finance. Ako dodal, milióny Američanov bez práce už siahajú do úspor a ak vláda nepríde s ďalšou federálnou pomocou, výdavky spotrebiteľov začnú klesať. Dokiaľ bude pandémia pretrvávať, centrálna banka by podľa neho mala pokračovať vo svojich programoch na pomoc ekonomike. Tie zahrnujú nákup dlhopisov a úverové programy na podporu firiem.



Akonáhle sa však dostane na trh vakcína proti chorobe COVID-19, čo by mohlo byť podľa Kaplana niekedy na jar budúceho roka, dá sa očakávať zotavenie ekonomiky. Ako dodal, podľa informácií z firemného sektora podniky počítajú so zlepšením situácie v 2. polroku budúceho roka.