R. Krátky: Hnutie Slovensko podporuje protesty farmárov

Bratislava 22. februára (TASR) - Hnutie Slovensko podporuje protesty farmárov a žiada ministra, aby priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vyplatili v čo najskoršom termíne. Uviedol to vo štvrtok člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a poslanec NR SR Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Z 360-miliónového balíka hektárových dotácií na rok 2023 PPA farmárom nevyplatila ešte ani polovicu, čo je zásadný problém a kľúčová požiadavka z protestov. Tieto peniaze by mali byť doručené v čo najskoršom termíne, situácia, ktorej čelia farmári, je alarmujúca," upozorňuje Krátky, podľa ktorého by ministerstvo zároveň malo intenzívne pracovať aj na dvoch ďalších oblastiach," upozornil poslanec.



Dodal, že dlhodobo chýba digitalizácia, ktorá by zásadne zlepšila administratívu a rozviazala ruky farmárom. Zároveň je podľa neho potrebné pracovať na tom, aby boli v rezorte k dispozícii aj prostriedky z finančných nástrojov. "Toto sa pripravovalo už v minulých rokoch a zdá sa, že pod novým vedením ministerstvo v tejto veci zaspalo," dodal Krátky.



Agrorezort objektívne nevie vyplatiť priame platby pre farmárov za rok 2023 do jedného či dvoch týždňov. Uviedol to 12. februára na brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) a generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka. Poľnohospodári doteraz dostali od konca minulého roka na priame platby len zálohy.