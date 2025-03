R. Krátky: Projekt v Šuranoch ako strategická investícia je nezákonný

Bratislava 7. marca (TASR) - Vláda SR pridelila investičnému projektu Šurany Industrial Park, v ktorom má vyrásť prvá batériová gigafabrika Gotion Inobat Batteries, štatút strategickej investície v rozpore so zákonom. Výroba v tejto fabrike bude prekračovať zákonom stanovené emisné limity o 150 %, upozornil na to v piatok na tlačovej konferencii opozičný poslanec Rastislav Krátky (klub Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Projekt priemyselného parku so strategickým investorom si píše vo svojom zámere, že bude mať emisie znečisťujúcej látky, organického rozpúšťadla, ktoré zákon limituje," uviedol Krátky. Vyčíslil, že plánované emisie by mali byť vo výške 5 miligramov (mg) na meter kubický (m3), pričom zákonný limit je stanovený vo výške 2 mg/m3. "To sa bavíme o jednom komíne. Tie komíny, ktoré budú vypúšťať, ako je napísané v projekte, túto látku, sú tri. A to hovorím len o prvej fáze," skonštatoval.



Fázy výstavby baterkárne by mali byť dve, pričom v konečnom dôsledku by malo ísť spolu o šesť komínov, ktoré budú podľa poslanca prekračovať emisné normy a ohrozovať zdravie ľudí. Zároveň podľa Krátkeho dochádza k porušeniu zákona o strategických investíciách, keďže dodržiavanie opatrení na ochranu životného prostredia by malo byť potrebné na nadobudnutie štatútu strategickej investície.



Krátky spochybnil aj predložené vypracovanie projektu a údaje, ktoré projekt obsahuje. "Ako je možné, že nám cez okresný úrad a cez všetky inštitúcie aj cez vládu prejde materiál, ktorý nie je relevantný? Buď je napísaný zle, čiže ho nekompetentne napísali, sú tam dezinformačné údaje, čiže falošné údaje. Alebo je to úmysel, nekompetentnosť a niekto sa nám tu snaží dostať povolenia a štatúty na projekt, ktorý je jednoducho podhodnotený, a potom je to podvod," zdôraznil poslanec.



V tejto súvislosti vyzval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby zdôvodnili relevantnosť projektu, dôveryhodnosť údajov a aby zabezpečili povinné hodnotenie projektu a jeho dosahov na životné prostredie.