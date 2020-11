R. Marquesová: Portugalské regióny musia znížiť závislosť od turizmu

Lisabon 23. novembra (TASR) - Portugalský cestovný ruch príde pravdepodobne v dôsledku pandémie nového koronavírusu len tento rok zhruba o 60.000 pracovných miest a zotavenie je stále veľmi ďaleko. Povedala to v rozhovore pre agentúru Reuters portugalská ministerka cestovného ruchu Rita Marquesová, podľa ktorej musia mnohé portugalské regióny začať pracovať na znížení vysokej závislosti od cestovného ruchu.



Marquesová očakáva, že zahraniční turisti sa začnú vo väčšej miere vracať do krajiny najneskôr v 3. kvartáli budúceho roka, pričom všetko bude závisieť od úspechu vakcíny na ochorenie COVID-19. Na návrat počtu turistov na predkrízovú rekordnú úroveň si však podľa Marquesovej bude potrebné počkať až do roku 2023. V roku 2019 navštívilo Portugalsko viac než 16,4 milióna zahraničných turistov.



Cestovný ruch pomohol ekonomike Portugalska k zotaveniu z hospodárskej a dlhovej krízy v roku 2010 a ministerka je presvedčená, že pomôže ekonomike dostať sa aj z dôsledkov pandémie. Na druhej strane upozornila, že to nejaký čas potrvá a, navyše, niektoré regióny sú od cestovného ruchu až príliš závislé. Bude preto potrebné, aby po ukončení pandémie začali tieto oblasti s diverzifikáciou ekonomiky a rozvojom ďalších hospodárskych sektorov.



Medzi najviac zasiahnuté oblasti novým koronavírusom patrí juhoportugalský región Algarve, známy plážami a golfovými ihriskami. Región je obľúbený najmä medzi Britmi. V dôsledku pandémie sa však prílev turistov zastavil.



Práve pre vysoký počet turistov z Británie netrpí teraz Algarve iba pre dôsledky pandémie, ktorá počet evidovaných nezamestnaných zvýšila v októbri medziročne o 134 %. Obavy v regióne rastú aj pre brexit.



Oblasť tak podľa Marquesovej musí začať pracovať na rozvoji ďalších sektorov a, navyše, musí sa snažiť prilákať viac turistov z ďalších krajín. "Diverzifikácia je nevyhnutná," povedala Marquesová, dodala však, že napriek tomu bude Algarve naďalej vítať britských turistov bez ohľadu na to, ako súčasné rokovania o obchode medzi EÚ a Britániou dopadnú.



Portugalský cestovný ruch sa v roku 2018 podieľal na hrubom domácom produkte (HDP) približne 15 %. Po nástupe pandémie zaznamenal prudký pokles, konkrétne za deväť mesiacov tohto roka klesli tržby v sektore medziročne takmer o 65 %. Aspoň čiastočne mu v tomto období pomáhali domáci turisti, ktorí počas pandémie trávili dovolenky vo svojej krajine.