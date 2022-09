R. Prokypčák: SR má zabezpečené dodávky plynu v dostatočnom objeme

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovensko má zabezpečené dodávky zemného plynu v dostatočnom objeme aj pre prípad, že by ruská spoločnosť Gazprom na 100 % krátila jeho dodávky pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Uviedol to generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák v pondelkovej diskusii Vizionári, ktorej téma bola "Slovensko uprostred energetickej krízy – ako ju zvládnuť čo najlepšie".



"V súčasnom období totiž prichádza ku kráteniu dodávok plynu na úrovni približne 70 %. Nejakým spôsobom nás to však neovplyvňuje. Máme zakontrahované dve prepravné trasy nad rámec tej štandardnej východnej, ktorú poskytuje Gazprom. Máme tiež plyn z produkcie v Severnom mori, ktorý nám prichádza cez Nemecko a Českú republiku," priblížil.



Slovenská republika podľa neho nedávno uzavrela taktiež kontrakt na prepravnú kapacitu, ktorú si rezervovala pre dodávky plynu z Talianska, z jedného z tamojších LNG terminálov, vedie z Talianska cez Rakúsko na Slovensko.



"Rovnako stále zabezpečujeme jednu loď mesačne s plynom cez Chorvátsko. Najbližšia loď príde okolo 22., respektíve 26. septembra," spresnil.



Prokypčák si nemyslí, že prepravné cesty s plynom určeného pre Slovensko by mali byť nejakým spôsobom ohrozené. "Neviem si predstaviť takúto situáciu, lebo by to znamenalo vážne narušenie vnútorného trhu EÚ a dostávali by sme sa do veľmi extrémnej situácie," poznamenal.



Ak by k takej situácii predsa len prišlo, tak by bolo podľa neho veľmi dôležité, koľko bude v tom čase plynu v zásobníkoch. "Patríme k premiantom. V tejto chváli máme zásobníky naplnené na 51 % ročnej spotreby. Za normálnych okolností nám stačí okolo 20 % naplnenosti. To znamená, že v zásobníkoch je už v tejto chvíli viac ako dvojnásobok toho, čo potrebujeme, keď sú zabezpečené toky. A toky sú reálne zabezpečené," zdôraznil.



Plyn, ktorý sa spotrebováva v slovenskej sieti, je podľa jeho slov v súčasnosti významne zmiešaný s ruským plynom, ktorý do SR prúdi tzv. východnou vetvou. "Je to vidieť aj na niektorých parametroch, pretože plyn, ktorý k nám prichádza, má väčšiu výhrevnosť ako plyn, ktorý nám dodáva Gazprom," dodal Prokypčák.