Bulharský prezident sa vyjadril k spolupráci medzi EÚ a Ruskom

Baku 13. novembra (TASR) - Obnovenie spolupráce medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom v oblasti energetiky závisí od vzťahov medzi Moskvou a Európsku komisiou, vyhlásil v stredu bulharský prezident Rumen Radev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Táto otázka závisí od energetickej politiky. Je to otázka vzťahov medzi Európskou komisiou a Ruskom," povedal Radev na okraj 29. konferencie OSN o zmene klímy (COP29) v Baku - metropole Azerbajdžanu. Bulharsko v otázkach energetiky spolupracuje s mnohými krajinami vrátane Azerbajdžanu, dodal prezident.



Dohoda, ktorej platnosť vyprší na konci roka, umožňuje EÚ dovážať plyn z Ruska cez ukrajinské územie. Vláda v Kyjeve však oznámila, že po ukončení platnosti súčasnú zmluvu o tranzite ruského plynu už nepredĺži. To vyvoláva obavy z možného narušenia energetických dodávok do Európy.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dodávky plynu európskym odberateľom cez Ukrajinu v nasledujúcom roku závisia najmä od toho, či budú objemy paliva vopred zazmluvnené. "Všetko bude závisieť od toho, či budú prítomní kupci," povedal Peskov a dodal, že "predajca je prítomný". "Poznáme však pozíciu Ukrajiny, ktorá odmietla obnoviť dohodu o tranzite. Uvidíme, čo bude neskôr," dodal hovorca Kremľa.