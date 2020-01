R. Raši: Bardejov patrí pri projektoch medzi najaktívnejšie mestá

Bardejov 13. januára (TASR) – Mesto Bardejov patrí podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), čo sa týka projektov, medzi najaktívnejšie. Povedal to v pondelok počas návštevy Bardejova v rámci pravidelných kontrolných dní. Raši skontroloval projekty, na ktoré prispel Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom regionálneho príspevku.



Primátor Bardejova Boris Hanuščak informoval Rašiho o projekte rekonštrukcie športovej haly, ale aj o obnove pamiatok UNESCO v meste. Vicepremiér vyzdvihol aktivitu primátora pri realizácii projektov v meste a tiež Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, ktoré pomáha pri tvorbe projektov nielen podnikateľom a starostom v okrese, ale aj záujemcom zo širokého okolia.



Ako prvú navštívil vicepremiér spoločnosť Trim Leader, ktorá zamestnáva v Bardejove 379 ľudí a vyrába poťahy do automobilov. Spoločnosť dostala z regionálneho príspevku dotáciu 99.220 eur na úhradu prevádzkových nákladov - nájmu a energií, ako aj mzdových výdavkov pre nových zamestnancov prijatých v rámci projektu. Minulý rok firma celkovo prijala 91 ľudí, z toho polovicu z úradu práce. Okrem toho bola pridelená dotácia od vlády vo výške 120.000 eur aj na inštaláciu klimatizácie, keďže šičky v minulosti museli v lete pracovať vo vysokých horúčavách.



"Regionálny rozvoj patrí od 1. januára 2019 pod úrad podpredsedu vlády, ktorý zastávam. Odkedy máme na starosti jednotlivé okresy, odvtedy chodievame najmä do najmenej rozvinutých regiónov. Kontrolujeme proces realizácie projektov, ako aj finálny stav. Regionálny rozvoj nie je len o nových pracovných miestach, ale aj o zvýšení kvality života a zlepšení pracovných podmienok," uviedol vicepremiér.



Následne Raši navštívil spoločnosť Vimma, ktorá sa zameriava na pestovanie a spracovanie drobného ovocia. V rámci projektu boli finančné prostriedky vo výške 77.454 eur vyčlenené na dobudovanie haly na pozberovú úpravu a spracovanie ovocia, nákup traktorového návesu, sušičky ovocia, lisu a ďalšej techniky potrebnej na výrobu džemov. Vytvorených tiež bude päť pracovných miest. Doteraz spoločnosť zamestnávala troch zamestnancov a v sezóne 25 až 30 brigádnikov.



Raši v Bardejove navštívil aj Základnú školu Vinbarg, kde mesto buduje krytú plaváreň s 25-metrovým plaveckým bazénom. Ten bude slúžiť nielen žiakom z mesta a okolia, ale aj obyvateľom najväčšieho bardejovského sídliska so 7000 obyvateľmi. Vláda SR na svojom výjazdovom zasadnutí v Bardejove 4. júla 2018 schválila mestu bezúročnú pôžičku vo výške 800.000 eur určenú na jej dostavbu, pričom práce sa momentálne ukončujú.