R. Raši: Čerpanie eurofondov z Programu Slovensko je v časovom sklze

Bratislava 23. mája (TASR) - Čerpanie eurofondov z Programu Slovensko 2021 - 2027 je v časovom sklze, nakoľko boli prvé výzvy vyhlásené až v polovici roka 2023. Aktuálne je vyhlásených 123 výziev v objeme 4,4 miliardy eur a kontrahovanie je na úrovni asi 2,6 miliardy eur. Čerpanie bolo doteraz minimálne. Vyhlásil to vo štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) po rokovaní vlády.



"Momentálne k dnešnému dňu hrozba zrušenia viazanosti nie je, pretože záväzok voči EÚ je definovaný na čerpanie rokov 2025 až 2026. Môžeme však povedať, že napriek tomu, že čerpanie európskych peňazí má byť v roku 2025 v objeme viac ako 1,5 miliardy eur a v roku 2026 v objeme viac ako 2,1 miliardy eur, sme už teraz v sklze," uviedol Raši.



Dodal, že zmluva s Európskou komisiou (EK) bola podpísaná až v roku 2022 a prvé výzvy boli spustené v polovici vlaňajška. Od roku 2021 do polovice roka 2023 bolo vypísaných 27 výziev a následne viac ako 90 výziev.



Úlohou orgánov je aktuálne zanalyzovať harmonogram, nájsť všetky kritické body a čo najrýchlejšie vypisovať výzvy na čerpanie nových eurofondov. Cieľom je, aby v roku 2025 nenastal problém s čerpaním, ktoré má byť na úrovni 1,5 miliardy eur.



"Zaviedli sme niekoľko nových procesov ako trojstupňovú úroveň riadenia, máme pravidelné koordinačné porady na úrovni generálnych riaditeľov, máme porady so štátnymi tajomníkmi, máme eurovlády, Radu vlády pre regionálny rozvoj a jediným cieľom je to, aby sme peniaze dokázali čerpať," uzavrel Raši.