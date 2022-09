R. Raši hovorí o klientelizme na MIRRI,poukázal na dlhy strany Za ľudí

Bratislava 21. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši vyzval ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby zrušila zmluvu rezortu so spoločníkom osôb, ktorým jej strana dlhuje financie. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že produkt zákazky by sa dal urobiť aj lacnejšie, ako hovorí zmluva. Naznačil pochybnosti o klientelizme zo strany Remišovej.



"Strana Za ľudí má obrovské dlhy voči dvom pánom, ktorí sú spolumajitelia firmy Nay," uviedol Raši. Ozrejmil, že s touto spoločnosťou sa v máji zlúčila firma NayTrolabs, ktorej konateľom je Dušan Duffek. "Zhodou náhod práve iná firma Dušana Duffeka získala viac ako miliónovú zákazku za organizovanie 20 hackathonov, súťaží nápadov, pre Remišovej ministerstvo v čase, keď má strana Za ľudí problém so splácaním pôžičky," skonštatoval Raši.



Tieto súťaže sa však podľa neho dali urobiť aj lacnejšie. Ministerku preto vyzval, aby ukázala, ako sa reálne splácajú dlhy jej strany, a aby zrušila spomínanú zmluvu rezortu.