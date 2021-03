R. Raši: Jediným Remišovej pozitívom je vytiahnutie nášho zákona

Bratislava 24. marca (TASR) – Jediné pozitívum ročného pôsobenia vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) je, že skopírovala a jemne doplnila zákon o byrokracii, ktorý jej rok ležal pripravený v zásuvke. Uviedol to Remišovej predchodca Richard Raši (Hlas-SD). Pripomenul, že minulé leto legislatívu predložili opoziční poslanci, no Remišová ju odmietla podporiť.



"Pred niekoľkými týždňami, keď sa zamyslela nad tým, že médiá budú hodnotiť, čo za rok urobila, ho vytiahla, doplnila o zopár ďalších výpisov a dúfam, že sa čoskoro dostane do vlády a potom do parlamentu," dodal Raši.



Inak hodnotí Remišovej prvý rok šéfovania oblasti investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako rok stagnácie vo všetkých oblastiach. Vo sfére informatizácie po roku nevidí žiaden posun k lepšiemu. Ministerka síce tvrdí, že ušetrila milióny eur na rušení projektov, pravda je však podľa Rašiho taká, že zrušila alebo pozastavila rozbehnuté projekty a Slovensku tak hrozí, že o peniaze, ktoré na tieto projekty boli vyčlenené, príde.



Negatívne hodnotí aj štátnu firmu Slovensko IT, ktorú Remišová založila a ktorá Slovensko každý mesiac stojí približne 300.000 eur. "A hoci máme kráľovsky platených štátnych programátorov, vláda nie je už od leta schopná pripraviť aplikáciu e-Karanténa, ktorá by podstatne mohla zlepšiť pandemickú situáciu," podotkol Raši.



V oblasti eurofondov sa Remišová pochválila nulovým dekomitmentom, teda, že Slovensko žiadne nevyčerpané peniaze nemuselo vracať do Bruselu, pravda je však podľa Rašiho taká, že to nie je vďaka jej práci, ale "vďaka" pandémii, pretože Európska komisia uvoľnila pravidlá.



"Zároveň pripomínam, že už tri mesiace beží nové programové obdobie a Slovensko stále nemá pripravenú kľúčovú partnerskú dohodu s Európskou komisiou, ktorú sme pani Remišovej nechali takmer celú pripravenú, a podľa informácií, ktoré mám, je reálne, že ju nebude mať ani do konca tohto roka, takže prvý rok nového programového obdobia kompletne stratíme," upozornil Raši.



Podpora najmenej rozvinutých okresov podľa Rašiho takisto zastala, nezamestnanosť tam stúpa, vláda nepomáha a regionálne rozdiely sa čoraz viac prehlbujú.