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R. Raši: Krajiny pod priemerom EÚ nesmú prísť o financie
Jeho slová potvrdil aj Lorenzo Fontana, predseda dolnej komory parlamentu Talianska, ktoré je najväčšou krajinou zo skupiny Priateľov kohézie.
Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - Krajiny, ktoré ešte dobiehajú európsky priemer, nemôžu v novom rozpočte EÚ niesť neprimeranú časť finančnej záťaže za nové priority. Zároveň nemôžu prísť o investície, ktoré im pomáhajú tieto rozdiely zmenšovať. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol po piatkovom rokovaní zástupcov národných parlamentov krajín zo skupiny Priatelia kohézie, ktorí podľa neho v tejto téme našli zhodu.
„Naša spoločná myšlienka je jednoduchá a zrozumiteľná: Európa potrebuje zdroje na nové výzvy, na riešenie problémov, na nové priority, ale nesmie pritom oslabiť politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku,“ uviedol Raši, podľa ktorého nejde len o veľkosť národných obálok, ale aj o to, či budú peniaze alokované na programy, ktoré majú pre krajiny reálnu hodnotu.
Raši pripomenul, že 17 krajín, ktoré patria do skupiny Priateľov kohézie, zastupuje viac ako polovicu obyvateľov EÚ a takmer 40 % jej HDP. „Z parlamentnej úrovne potvrdzujeme, že sme pripravení hovoriť o nových vlastných zdrojoch, ale len vtedy, keď bude celkový systém spravodlivý a nebude neprimerane zaťažovať naše krajiny,“ skonštatoval.
Jeho slová potvrdil aj Lorenzo Fontana, predseda dolnej komory parlamentu Talianska, ktoré je najväčšou krajinou zo skupiny Priateľov kohézie. Zdôraznil, že EÚ musí brať do úvahy zložitý medzinárodný kontext, preto nie je vhodný čas šetriť na rozvoji regiónov.
Stretnutie nadväzuje na existujúcu spoluprácu skupiny Priatelia kohézie, ktorej predstavitelia sa v Bratislave stretli aj pri predchádzajúcich rozpočtových rokovaniach v rokoch 2012 a 2018. Prínosom aktuálnej iniciatívy má byť rozšírenie diskusie o budúcom európskom rozpočte na úroveň vedenia národných parlamentov. Tie majú podľa Rašiho dôležitú úlohu pri posudzovaní dosahov európskych rozhodnutí na občanov, regióny a národné rozpočty.
Do skupiny Priateľov kohézie patria okrem krajín V4 a Talianska aj Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.
„Naša spoločná myšlienka je jednoduchá a zrozumiteľná: Európa potrebuje zdroje na nové výzvy, na riešenie problémov, na nové priority, ale nesmie pritom oslabiť politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku,“ uviedol Raši, podľa ktorého nejde len o veľkosť národných obálok, ale aj o to, či budú peniaze alokované na programy, ktoré majú pre krajiny reálnu hodnotu.
Raši pripomenul, že 17 krajín, ktoré patria do skupiny Priateľov kohézie, zastupuje viac ako polovicu obyvateľov EÚ a takmer 40 % jej HDP. „Z parlamentnej úrovne potvrdzujeme, že sme pripravení hovoriť o nových vlastných zdrojoch, ale len vtedy, keď bude celkový systém spravodlivý a nebude neprimerane zaťažovať naše krajiny,“ skonštatoval.
Jeho slová potvrdil aj Lorenzo Fontana, predseda dolnej komory parlamentu Talianska, ktoré je najväčšou krajinou zo skupiny Priateľov kohézie. Zdôraznil, že EÚ musí brať do úvahy zložitý medzinárodný kontext, preto nie je vhodný čas šetriť na rozvoji regiónov.
Stretnutie nadväzuje na existujúcu spoluprácu skupiny Priatelia kohézie, ktorej predstavitelia sa v Bratislave stretli aj pri predchádzajúcich rozpočtových rokovaniach v rokoch 2012 a 2018. Prínosom aktuálnej iniciatívy má byť rozšírenie diskusie o budúcom európskom rozpočte na úroveň vedenia národných parlamentov. Tie majú podľa Rašiho dôležitú úlohu pri posudzovaní dosahov európskych rozhodnutí na občanov, regióny a národné rozpočty.
Do skupiny Priateľov kohézie patria okrem krajín V4 a Talianska aj Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko.