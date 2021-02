R. Raši: MIRRI môže čeliť žalobám pre svoj vznik

Bratislava 3. februára (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR môže čeliť žalobám pre porušenie viacerých zákonov pri transformácií bývalého Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na nové ministerstvo. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši s tým, že porušenie princípu štátnej služby potvrdzuje aj stanovisko Rady pre štátnu službu. Raši sa domnieva, že pre potenciálne žaloby by mohli byť ohrozené aj miliardy z eurofondov v novom programovom období na roky 2021 – 2027.



"Hrozí, že v budúcnosti môže nastať aj problém s eurofondami a Slovensko v krajnom prípade môže prísť takmer o 15 miliárd eur," ilustroval Raši. Problémy môžu nastať podľa jeho slov v tom prípade, keby sa neúspešný uchádzač rozhodol podať žalobu, že jeho žiadosť o eurofondy zamietlo ministerstvo, ktoré vzniklo v rozpore so zákonom. Ak by také niečo súd uznal, bol by tým spochybnený jediný riadiaci orgán eurofondov, ktorý takisto prešiel pod MIRRI, Centrálny koordinačný orgán. "A kým sa uskutoční celý proces až po rozhodnutie súdov, môže byť po novom eurofondovom období," podotkol Raši s tým, že navyše sa môže stať aj to, že peniaze, ktoré rozdelí nezákonne vzniknuté MIRRI, budú musieť byť vrátené.



Raši vidí problém aj v dosahu transformácie úradu na ministerstvo na štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy. Zamestnanci bývalého ÚPVII totiž dostali iba oznámenie, že sa úrad premenuje, podľa Rašiho však malo nové ministerstvo so zamestnancami uzatvoriť dodatky a každý zamestnanec mal mať možnosť rozhodnúť sa, či súhlasí s takouto zmenou. "Keďže pani Veronika Remišová (Za ľudí) nechcela, aby sa jej úrad kompletne rozpadol pre jej rozmar stať sa ministerkou a nechcela o sebe v médiách čítať, že jej rozmar stál státisíce eur na odchodnom, rozhodla sa vysvetliť si zákon po svojom, nechala si vypracovať akési neverejné a nepodpísané stanovisko, podľa ktorého sa úrad jednoducho akože premenoval na ministerstvo," kritizuje Raši.



Podľa neho je teraz na rade MIRRI, aby postupovalo v súlade s odporúčaniami Rady pre štátnu službu a odstránilo protiprávny stav, ktorý naďalej trvá.