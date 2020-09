R. Raši: Rezort investícií vznikol v rozpore so zákonom

Bratislava 7. septembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vzniklo v rozpore so zákonom. Myslí si to nezaradený poslanec Richard Raši, ktorý pôsobí vo vznikajúcej strane Hlas-SD. Na pondelkovej tlačovej konferencii zároveň uviedol, že v dôsledku toho môže byť ohrozené čerpanie eurofondov.



Raši skonštatoval, že v období rokov 2021 – 2027 má Slovensko z Európskej únie (EÚ) dostať 34 miliárd eur, ak sa nerátajú úvery. "Predstavte si, že akýkoľvek neúspešný uchádzač o eurofondy alebo dotácie podá žalobu, že jeho žiadosť bola zamietnutá ministerstvom, ktoré vzniklo v rozpore so zákonom. Ak mu dajú súdy zapravdu, bude spochybnený jediný riadiaci orgán eurofondov," upozornil s tým, že kým sa uskutoční celý proces až po rozhodnutie súdov, môže byť po novom eurofondovom období. Navyše sa podľa neho môže stať, že peniaze, ktoré budú rozdelené "protizákonne vzniknutým ministerstvom", budú musieť byť vrátené.



Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Úradu vlády SR, podotkol, že problematický je samotný proces transformácie, ale aj dosah na štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy.



Priblížil, že zákon pozná tri možnosti transformácie úradu na ministerstvo. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) podľa neho použila postup, keď bol zmenený názov úradu. "Sme presvedčení, že tento postup je nezákonný, keďže nedošlo iba k zmene názvu samotného úradu, ale k jeho zrušeniu," dodal Šutaj Eštok s tým, že následne malo byť vytvorené nové ministerstvo pre investície. Poukázal tiež na to, že nedošlo k zmene IČO, malo pritom vzniknúť nové pod súčasným ministerstvom.



Remišová podľa Rašiho obhajuje svoj postup pri vzniku nového ministerstva neverejným stanoviskom sekcie štátnej a verejnej služby Úradu vlády SR. "Toto stanovisko nie je ani datované, ani sprístupnené, nie je ani riadne zaevidované v registratúre, nie je ani nikým podpísané a hlavne, nie je ani právne záväzné," zdôraznil. Raši avizoval, že podajú podnet na Radu pre štátnu službu, aby vznik nového ministerstva preverila.