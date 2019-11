R. Raši: Naším cieľom je vybudovať moderný digitálny štát

Bratislava 12. novembra (TASR) - Cieľom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je vybudovať moderný digitálny štát. V ňom si jednotlivé úrady medzi sebou už vymieňajú dáta elektronicky a nezaťažujú ľudí, ktorí nerobia poštárov medzi úradnými okienkami. Naopak, komunikujú so štátom na diaľku z pohodlia svojho domova. Uviedol to na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 v Bratislave podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vo svojom príhovore.



"Bojujeme proti byrokracii. Minule som prezentoval, že sa nám podarilo odstrániť papierový výpis z obchodného a živnostenského registra, z listu vlastníctva a registra trestov. A od 1. septembra sme pridali aj potvrdenia o návšteve školy a zmizli aj výpisy z registra nadácií, z registra občianskych združení, z registra neinvestičných fondov, z registra neziskových organizácií a z registra organizácií s medzinárodným prvkom," priblížil.



Od 1. decembra už podľa jeho slov netreba na úrady nosiť potvrdenia o nedoplatkoch na daniach, nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení, ktorých sa ročne doteraz vydalo okolo 320.000. Od 1. januára 2020 sa k nim ešte pridá výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií a od 1. januára 2020 aj potvrdenia o dávkach nemocenského poistenia a potvrdení o dôchodkových dávkach.



Úrady si podľa Rašiho cez systémy OverSi a DCOM stiahli 473.651 výpisov a ďalšie státisíce výpisov si overili úrady napriamo cez Centrálnu správu referenčných údajov. "Občanom a podnikateľov sme za trinásť mesiacov ušetrili takmer 7,3 milióna eur a 473.651 hodín stráveného času. A v tomto čísle nie sú zarátané výpisy, ktoré si úrady overili cez svoje interné systémy a integrácie," spresnil.



"Od 1. novembra sme spustili portál www.potvrdeniaonavsteskoly.sk. Na portáli si môžu banky, ale aj dopravcovia overiť status študenta, ktorý chce študentský účet alebo zľavnenú električenku, či cestovať vlakom zadarmo. Ak áno, môže mu dať zľavu na dopravu. Systém je napojený priamo na školský rezortný informačný systém a ten garantuje správnosť údajov. Za prvé dni od spustenia bolo cez portál overených už 7000 študentov," poznamenal.



"A už teraz pripravujeme odstránenie ďalších 8 papierových výpisov a potvrdení. Tretí antibyrokratický balík bude veľkou pomocou pre podnikateľov, pretože naším cieľom je, aby pri verejných obstarávaniach nemuseli predkladať bežné potvrdenia. Okrem toho pripravujeme zrušenie kópií rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, ktorých v roku 2018 občania predložili úradom 1,77 milióna kópií a zaplatili za ich vyhotovenie 133.170 eur," doplnil.



Samotný systém dátovej integrácie Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ) v súčasnosti umožňuje poskytovať údaje z viac ako 50 zdrojových registrov pre informačné systémy štátnej správy. CSRÚ hlavne zjednocuje systém integrácií a rozhraní a tým výrazne šetrí finančné prostriedky.



Prvé výsledky prináša podľa Rašiho aj činnosť Dátovej kancelárie, o spustení ktorej hovoril na jarnej ITAPE a jej hlavným cieľom je pomôcť transformovať Slovensko na moderný dátový štát. Okrem otvorene pripraveného návrhu zákona o údajoch, ktorý je aktuálne už v legislatívnom procese, sa dátová kancelária úspešne spolupodieľala na implementácii zákona proti byrokracii a jeho ďalšieho rozvoja.



Doplnil, že svoju činnosť úspešne rozbehla aj nová dynamická jednotka - oddelenie behaviorálnych inovácií. "Aby sme vedeli produkovať digitálne služby štátu tak, aby boli používateľsky kvalitné, aby občan o nich hlavne vedel a aby ich používal rád a s príjemným pocitom, musíme sa vžiť do kože občana, snažiť sa porozumieť jeho potrebám, náladám a najmä tomu, ako sa rozhoduje. A práve to je úloha behaviorálnej jednotky. Skúsenosti z praxe ukazujú, že aj malá zmena v komunikácii smerom k občanovi, založená na behaviorálnych inováciách, spôsobí veľký rozdiel za minimálne náklady," dodal Raši.