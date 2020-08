Raši: Neviem, aký je Karel manažér, ale otázniky vyvoláva jeho firma

Bratislava 18. augusta (TASR) – Bývalý vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (nezaradený) si myslí, že v prípade nového šéfa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavla Karela vyvoláva otázniky jeho firma. Tá vlani hospodárila so stratou vyše 70.000 eur.



„Keď sa pozriete na finančné výsledky jeho firmy, napríklad v roku 2016 jeho konzultačná firma dosiahla tržby vo výške 570.000 eur, ale daň zaplatila iba vo výške necelých 3000 eur," uviedol Raši s tým, že to je pri konzultačnej firme s dvomi zamestnancami veľmi málo a dúfa, že to finančná správa pri daňovej kontrole preverí. „A aj od toho bude závisieť, či nový riaditeľ NASES dostane bezpečnostnú previerku, ktorú vraj ministerka Remišová požaduje," podotkol Raši.



Prekvapilo ho aj vyjadrenie Karela o tom, že jeho firma mala možno jednu malú zákazku od štátu, ale v referenciách má logá Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne aj Slovenskej akadémie vied.