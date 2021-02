Raši: Novela zákona proti byrokracii mohla byť už takmer pred rokom

Bratislava 11. februára (TASR) - Novelu zákona proti byrokracii mala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na svojom stole už takmer pred rokom. Nechal jej ju tam predchodca Richard Raši (Hlas-SD), uviedol to na sociálnej sieti. Hoci mohla byť schválená už dávno, Raši avizuje, že poslanci združení v novovzniknutej strane Hlas-SD novelu v parlamente radi podporia.



"Dnes musím ministerku Remišovú pochváliť. A to aj napriek tomu, že dokonale zapadla medzi koaličných plagiátorov. Po 11 mesiacoch vo funkcii predložila ešte vládou Petra Pellegriniho pripravenú novelu zákona proti byrokracii a akurát ju rozšírila o zopár ďalších výpisov, ktoré ľudia nebudú musieť úradom predkladať," zhrnul Raši s tým, že antibyrokratický zákon nechal Remišovej kompletne pripravený a už schválený vládou.



"Jediné, čo mala pred takmer rokom urobiť, bolo predložiť ho do parlamentu. A keďže to ani po pol roku neurobila, urobili sme to my. Výsledok? Parlamentná koalícia ho zmietla zo stola a pani Remišová sa k nemu ani nevyjadrila," komentoval Raši s tým, že v súčasnosti Remišovej niekto poradil, aby ho vytiahla a ukázala, že jej ministerstvo aspoň niečo robí, tak to urobila, a hneď za sprievodu veľkej tlačovky, ako ide šetriť ľuďom čas a peniaze.



"Pani Remišová, gratulujem, konečne začínate robiť aj niečo, čo reálne ušetrí ľuďom a podnikateľom čas a peniaze. Poslanci v strane Hlas-SD túto 'svoju' novelu určite radi podporia," uzavrel Raši.