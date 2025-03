R. Raši: Odovzdávame ministerstvo, ktoré je naštartované a funguje

Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v stredu podá demisiu s dobrým pocitom, že odovzdáva ministerstvo, ktoré je naštartované, funguje a má všetky predpoklady na to byť úspešné. Raši to uviedol v stredu po rokovaní výjazdovej vlády.



"Keď sa podáva bežne demisia, tak sa asi nepodáva s úsmevom, ale ten úsmev nepatrí tomu aktu, ale tomu, že sme naozaj na našom rezorte, aj spolu s mojou pravou rukou Michalom Kaliňákom, z hľadiska regionálneho rozvoja splnili väčšinu programového vyhlásenia vlády za naše ministerstvo," uviedol Raši.



Doplnil, že pred takmer 17 mesiacmi nastúpil na rezort, kde našiel krachujúcu IT firmu, nevyčerpané eurofondy z predchádzajúceho programového obdobia či zákony, ktoré bolo treba "prekopať".



Raši pripomenul, že počas pôsobenia na ministerstve sa im podarilo vyčerpať zostávajúce eurofondy z predošlého programového obdobia tak, aby neprepadli. Prízvukoval, že sa podarilo rozbehnúť aj čerpanie prostriedkov v aktuálnom programovom období. Ako úspech hodnotí rozbehnutie programu cezhraničnej spolupráce Interreg či práce na revízii eurofondov, ale aj vytvorenie centier zdieľaných služieb.



"Dnes podám demisiu v Prezidentskom paláci s dobrým pocitom, že nechávame ministerstvo, ktoré je naštartované, ktoré funguje a má všetky predpoklady na to, aby bolo úspešné," doplnil.