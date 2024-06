R. Raši: Okres Námestovo potrebuje zlepšiť čerpanie európskych peňazí

Námestovo 7. júna (TASR) - Okres Námestovo sa dlhodobo borí so slabým čerpaním európskych peňazí, upozornil na to v piatok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Podotkol, že to chcú zmeniť a okresu pomôcť.



"V lepšej orientácii im pomôže aj Mapa partnerstva, ktorú sme predstavili minulý týždeň a má byť kompasom v spleti výziev pre všetkých starostov a primátorov. Zorientuje aj tých z nich, ktorí si na výzvy doteraz netrúfli. Pretože eurofondy nemôžu byť strašiakom, ale naopak, pákou na zlepšenie života ľudí aj tu na Orave," povedal Raši.



V okrese Námestovo bolo z operačných programov programového obdobia 2014 až 2020 podporených 246 projektov v sume takmer 99 miliónov eur. Minister priblížil, že financie pomohli napríklad zlepšiť kvalitu a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne, a to vybudovaním nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Námestove. Ďalšími projektmi sú napríklad nový denný stacionár v Hruštíne či nadstavba materskej školy v Námestove.



V harmonograme výziev na rok 2024 sú investičné možnosti v objeme cca 6,3 miliardy eur, z toho 1,9 miliardy eur chce rezort preinvestovať prostredníctvom Integrovaných územných investícií (IÚI), kde je výber projektov v rozhodovacej kompetencii územia. "Mesto Námestovo a obce okresu Námestovo sú v rámci mechanizmu IÚI oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja (RP ŽSK). Celková alokácia pre RP ŽSK predstavuje viac ako 128,5 milióna eur. Robíme všetko pre to, aby sa toto číslo ešte zvýšilo," ubezpečil Raši.