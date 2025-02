R. Raši: Operačný program Slovensko prebúdzame z kómy

Bratislava 19. februára (TASR) - V eurofondovom programe Slovensko na roky 2021 - 2027 je v súčasnosti vyčerpaných 676 miliónov eur, vyhlásených 267 výziev v hodnote viac ako deväť miliárd eur a podpísaných 1339 projektových zmlúv v hodnote 4,66 miliardy eur. V stredu to v reakcii na kritiku opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ) uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Eurofondový program podľa neho ministerstvo prebúdza z kómy.



Raši priblížil, že keď pred 15 mesiacmi prevzal Operačný program Slovensko, nebolo v ňom po 34 mesiacoch vyčerpané ani jedno euro. "Bývalá ministerka Remišová ho riadila 29 mesiacov a za tento čas nebola schopná nielenže zakontrahovať ani jeden projekt, ale nevypísala ani jednu jedinú výzvu. Operačný program sa začal rozbiehať za úradníckej vlády, ktorá vypísala 27 výziev a podpísala päť projektových zmlúv, čerpanie však zostalo nulové," uviedol Raši. Dodal, že v čerpaní sme v rámci európskych krajín na 14. mieste.



Minister ale pripustil, že napriek tomu musí Slovensko zrýchliť využívanie eurofondov, keďže do konca roka je treba vyčerpať 1,5 miliardy eur. "Som presvedčený, že sa nám to podarí aj vďaka opatreniam, ktoré sme prijali," vyhlásil Raši.



Zrýchlenie čerpania by podľa ministra mali zabezpečiť okrem iného aj novely zákona o verejnom obstarávaní a zákona o eurofondoch, ale napríklad aj opatrenia riadiaceho a metodického charakteru. Rezort zaviedol bilaterálne stretnutia na pracovnej úrovni, na úrovni generálnych riaditeľov a na úrovni štátnych tajomníkov a zriadil Radu vlády pre regionálny rozvoj a kohéznu politiku.



"Priamo do regiónov sme od nástupu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do konca roka 2024 vo výzvach presunuli sumu 1,7 miliardy eur a v priebehu apríla tohto roka tak bude presunutý celý objem regionálnej alokácie 2,3 miliardy eur, hoci predchádzajúca vláda mala túto ambíciu presunu eurofondov na celé volebné obdobie. Od 22. decembra 2023 každú eurofondovú výzvu pre regióny vyhlasujeme po tom, ako sa k nej participatívnym procesom vyjadria regióny. Toto je jedinečný prístup k regiónom, ktorý tu v minulosti nebol," upozornil Raši.



Zriadením Mapy partnerstva, kde sú všetky detaily o eurofondových výzvach, ale aj o ďalších výzvach z iných finančných mechanizmov, rezort podľa ministra zvýšil transparentnosť výziev. Jej súčasťou sú aj detailné informácie o eurofondoch na úrovni regiónov, čo vytvorilo tlak na verejnú kontrolu na lokálnej a regionálnej úrovni.



"Zaviedli sme tzv. implementačný manažment, ktorým sledujeme detailný stav pripravenosti regiónov na eurofondy a v prípade neúmerne dlhých procesov budeme realizovať presuny eurofondov v rámci regiónov, aby sme zvýšili čerpanie prostredníctvom tých, čo majú pripravené kvalitné projekty. Zároveň sme zrealizovali inventúru eurofondov pre potreby regiónov v sume 78 miliónov eur a teraz finišujeme s druhou, v objeme prevyšujúcom sumu 120 miliónov eur, a to za participácie regiónov v zmysle ich potrieb a pripravenosti," uzavrel Raši.