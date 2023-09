R. Raši: Peniaze z plánu obnovy musíme investovať, nie držať na účtoch

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovensko bude mať čoskoro z plánu obnovy na účtoch dve miliardy eur, ale v skutočnosti za dva roky vyčerpalo a minulo približne 50 miliónov eur. Upozornil na to v pondelok podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši s tým, že tieto financie je potrebné investovať, a nie držať na účtoch.



"Už dnes je jasné, že z plánu obnovy nepostavíme nemocnicu na Rázsochách a do roku 2026 neotvoríme ani novú univerzitnú nemocnicu v Martine. Z plánu obnovy tiež nenakúpime nové sanitky pre štátne záchranky, hoci na ne bolo alokovaných viac ako 20 miliónov eur," uviedol Raši.



Peniaze z plánu obnovy musia byť podľa neho preinvestované do polovice roka 2026. Dodal, že nová vláda preto bude musieť prioritne riešiť projekty práve z tohto plánu, ako aj snažiť sa o jeho zmenu. Dodal, že nová vláda si preto nebude môcť dovoliť povestných 100 dní, aby sa zapracovala v úrade.



Slovensko v pondelok podalo už tretiu žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR, tentoraz vo výške 815 miliónov. V rámci nej bolo splnených 27 míľnikov a cieľov v oblastiach zelenej ekonomiky, školstva, vedy, výskumu, inovácií a efektívnej verejnej správy a digitalizácie.