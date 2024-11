R. Raši: Podávame trestné oznámenie za nákup predraženého nábytku

Bratislava 21. novembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) vo štvrtok informoval o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa v súvislosti s nákupom predraženého nábytku počas pôsobenia exministerky Veroniky Remišovej. Uviedol to na tlačovej konferencii.



"Chcem dať koncovku prejavu naozaj obrovského papalášizmu a míňania verejných zdrojov, ktoré tu na tomto ministerstve prebehlo počas pôsobenia Veroniky Remišovej. Ona sama sa stavala, keď ešte bola opozičnou političkou, do pozície, keď kritizovala všetko a každého. To, čo dnes uvidíte, je presne príkladom toho, ako sa rozhadzujú a drancujú verejné zdroje," uviedol Raši s tým, že preto podávajú trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.



Poukázal na to, že podmienky obstarania nábytku boli pravdepodobne nastavené tak, aby mohla vyhrať len jedna spoločnosť. Išlo o firmu Ekoma Design, ktorá ako jediná predložila ponuku na rokovací stôl, ktorý stál 14.054 eur. Taktiež dodala dva podobné stoly v hodnote asi 11.114 eur či sedačku za 8151 eur. "Túto sedačku dokázala dodať firma, ktorá tieto presné parametre splnila na milimeter presne, zase tá istá Ekoma Design. Nikto iný sa neprihlásil," podotkol Raši.



Nábytok od tejto spoločnosti stál podľa šéfa rezortu celkovo viac ako 680.000 eur. Firma taktiež dodala pohovku za 1774 eur či dve kreslá po 4237 eur.



"Bola to súťaž ušitá na vopred vybraného uchádzača. Podarilo sa kúpiť aj 350 vešiakov po 121 eur. V IKEA sme podobné vešiaky našli za necelých 30 eur. Takže, keď sa ešte niekedy pani Remišová ozve, tak ju veľmi rád budem konfrontovať s touto jej lúpežou verejných peňazí," uzavrel Raši.



Predsedníčka Za ľudí a exministerka Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ministrovi Rašimu odporučila, aby sa namiesto nábytku venoval svojim výsledkom po roku pôsobenia vo funkcii ministra. "Nezmyselné trestné oznámenia tu vymýšľa a moralizuje minister Raši, ktorý si jediným hlasovaním na vláde zvýšil plat o 5000 eur mesačne. Zvýšenie jeho platu stojí občanov 60.000 eur každý jeden rok, čo je násobne viac, ako nejaký nábytok, ktorý ostal v jeho kancelárii, a na ktorom si Richard Raši točí svoje videá," uviedla Remišová.



Doplnila, že pozornosť by mal minister Raši venovať tomu, čo urobil v informatizácii či ako sa čerpajú eurofondy. "Minister, ktorý berie 10.000 plat, nemá robiť sedenia na pohovke, ale má robiť tlačovky k výsledkom - čo urobil v informatizácii, čo urobil v čerpaní eurofondov, kde je po roku vyčerpané len jedno percento, čo je mizernou vizitkou a hanbou ministra Rašiho," dodala Remišová.



Poukázala tiež na to, že vo viacerých rezortoch dostávajú úradníci nadštandardné platy. Ministrov preto vyzvala, aby začali na sebe, odmenách a prevádzke štátu šetriť.