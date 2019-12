R. Raši: Potvrdenie o nedoplatkoch sa dá získať už len online

Bratislava 20. decembra (TASR) - S účinnosťou od 1. decembra bolo v rámci novely zákona proti byrokracii zrušené predkladanie ďalších troch potvrdení, a to potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení a potvrdenia o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu.



Štatutári občianskych združení, neziskových organizácií i nadácií už tento rok nemuseli pri registrácii na možnosť poberať 2 % dane z príjmu predkladať papierové potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.



Možnosť nepredkladať notárom potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení využilo počas prvých dvoch týždňov 1077 štatutárov, na sociálnom poistení 1863 štatutárov. V prípade nedoplatku na daniach išlo o 435 fyzických či právnických osôb.



"Nové služby štátneho portálu OverSi z dielne nášho úradu boli počas prvých dvoch decembrových týždňov zaujímavé najmä pre štatutárov neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení za účelom registrácie na asignáciu 2% dane z príjmu. Aj keď teraz túto možnosť využila viac ako tisícka štatutárov, predpokladáme, že v budúcom roku to už budú všetci," zhodnotil vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).



Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) postupne buduje bezpapierové úrady. Dokladuje to aj rastúci počet potvrdení, ktoré už občania ani podnikatelia nemusia predkladať. Od septembra 2018 do polovice decembra 2019 si úrady prostredníctvom portálov OverSi.gov a DCOM stiahli viac ako 600.000 potvrdení a občanom a podnikateľom tak ostalo v peňaženkách takmer 9,3 milióna eur. Ďalšie tisíce potvrdení si získali úrady priamou integráciou systémov.



Kým v roku 2018 si úrady stiahli 85.000 potvrdení, za rok 2019 ich bolo viac ako 517.000. V roku 2018 občania a podnikatelia ušetrili na poplatkoch aj čase 948.000 eur, v tomto roku je ich úspora niekoľkonásobne vyššia, predstavuje sumu 8,3 milióna eur.



Od 1. decembra 2019 je rovnako zrušená povinnosť predkladať papierové potvrdenia o návšteve školy pre účely daňového bonusu. V tomto prípade si potrebné dáta na uplatnenie nároku získa finančná správa priamou integráciou systémov.



ÚPVII už zrušil spolu 13 potvrdení a to v rámci prvej a druhej vlny boja proti byrokracii. V stredu (18.12.) vláda schválila už druhú novelu Zákona proti byrokracii, ktorá počíta so zrušením ďalších ôsmich potvrdení a výpisov s predpokladanou úsporou vyše 18 miliónov eur ročne.