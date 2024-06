R. Raši: Pre rozvoj okresu Revúca je vyčlenených viac ako 800.000 eur

Revúca 10. júna (TASR) - Pre okres Revúca, ktorý patrí k najmenej rozvinutým okresom, je v súčasnosti vyčlenených viac ako 800.000 eur. Z európskych zdrojov boli v okrese v uplynulých rokoch podporené projekty za vyše 160 miliónov eur. Na tlačovej konferencii to počas rezortného dňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v Revúcej skonštatoval šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD). TASR o tom informoval odbor komunikácie ministerstva.



Okres Revúca bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený v roku 2015. Vedenie MIRRI počas pondelňajšieho rezortného dňa s primátormi a starostami z regiónu diskutovalo aj o tom, že po novom sa bude na ne nazerať ako na prioritné. Rezort chce prijať zákon o podpore prioritných okresov, ktorý by priniesol zásadnú zmenu paradigmy vymedzovania najmenej rozvinutých okresov. Témou stretnutia boli aj novinky z dielne rezortu či novela zákona o verejnom obstarávaní.



"Môžem skonštatovať, že máme plnú podporu samospráv. Komunikáciu s regiónmi sme posunuli na vyššiu úroveň aj vďaka Rade vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie (EÚ), ktorá vznikla v apríli. Veľkým míľnikom je aj mapa partnerstva, ktorú sme predstavili koncom mája. Na jednom webe nájdu komunálni lídri a všetci potenciálni žiadatelia o nenávratné finančné príspevky zo zdrojov EÚ k dispozícii jasné a prehľadné informácie o výzvach a možnostiach ich čerpania," poznamenal Raši.



Zo starých eurofondov bolo v rámci okresu Revúca z rôznych operačných programov podporených 153 projektov v celkovej zazmluvnenej sume viac ako 177 miliónov eur. Podľa MIRRI bolo z tejto sumy vyčerpaných viac ako 162,5 milióna eur, čo predstavuje vyše 91 percent. O financiách, ktoré do regiónu prídu v rámci nových eurofondov, budú rozhodovať samosprávy.



"Dnes sme po konzultácii s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja a komunálnymi lídrami v tomto okrese získali zhodu na tom, že ideme správne, ak uvažujeme nad centrami zdieľaných služieb, a zhodli sme sa aj na tom, ako budeme spolupracovať na revízii eurofondov," skonštatoval štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák. Dodal tiež, že zmena najmenej rozvinutých okresov na prioritné nebude znamenať len odstránenie negatívnej nálepky, ale tiež nový obsah a pomoc regiónom.