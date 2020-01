Richard Raši predstavil ďalšie výzvy na podporu inovatívnych projektov

Bratislava 9. januára (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa ďalšie dve výzvy, ktoré majú v dvoch fázach rozprúdiť inovačný ekosystém na Slovensku prostredníctvom finančnej pomoci slovenským akcelerátorom, startupom a malým firmám. Informoval o tom na brífingu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



"Náš úrad pokračuje v podpore mladých slovenských inovatívnych firiem pomocou jedinečného modelu hybridného financovania, ktorý spája investície z verejných i súkromných zdrojov. Keďže naším cieľom je efektívne podporovať budovanie startupového a inovačného ekosystému na Slovensku, vyhlasujeme dnes ďalšie dve dvojfázové výzvy v celkovom objeme 830.000 eur," zdôraznil Raši.



Prvá fáza výzvy je podľa neho určená pre inovačné zoskupenia – inkubátory a akcelerátory, ktoré pripravia vzdelávacie programy pre slovenské inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne. Prioritne sa budú zameriavať na projektové riadenie, tvorbu obchodných modelov, rozvoj podnikania a financovania, ale napríklad aj na komunikačné a prezentačné zručnosti zamerané na zákazníka či obchodného partnera.



V druhej fáze podporí ÚPVII osem konkrétnych firiem s inovatívnymi riešeniami, ktoré absolvujú pobyty v špičkových akcelerátoroch v USA a Izraeli, aby tam ľahšie preklenuli prvotné štádiá podnikania, načerpali know-how a zahraničné skúsenosti a našli potenciálnych investorov, a tak sa otvorili dvere na globálny trh.



Prihlasovať sa môžu mikropodniky či malé podniky, ktoré majú právnu formu buď ako fyzická osoba/podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku, alebo právnická osoba, rovnako s oprávnením podnikania na území SR. "Do druhej fázy výzvy sa môžu zapojiť aj tie firmy, ktoré neabsolvujú tréningový program v tuzemských akcelerátoroch," doplnil vicepremiér.



Výzva, na základe ktorej môžu odísť firmy do USA, je určená pre inovatívne projekty zo sociálnej oblasti, informačných a komunikačných technológií a energetiky. Naopak, pre izraelský akcelerátor sú určené projekty z oblasti Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Ako spresnil Raši, dvoch úspešných uchádzačov čaká akceleračný program v americkej Virgínii v hodnote 40.000 eur a 20.000 eur na režijné náklady súvisiace s pobytom a čo sa týka Izraela, tam poputujú šiesti úspešní uchádzači a každý z nich absolvuje akceleračný program v hodnote 90.000 eur a 20.000 eur na režijné náklady súvisiace s pobytom.



Raši dodal, že výzva je zverejnená na webe https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/ind ex.html a záujemcovia sa môžu prihlásiť v prvej fáze do 2. marca 2020 a v druhej fáze do 30. júna 2020. V prípade akýchkoľvek otázok môžu kontaktovať ÚPVII prostredníctvom e-mailu financujprojekt@vicepremier.gov.sk.