R. Raši: Presunutie 450 miliónov eur z OP KŽP je záchranným opatrením

Bratislava 29. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) schválila presun nevyčerpaných eurofondových prostriedkov vo výške 45O miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na riešenie následkov energokrízy. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že ide o záchranné opatrenie.



"Eurofondy nemajú slúžiť na to, aby sa potom presúvali napríklad na riešenie energokrízy, lebo v OP KŽP mali byť tieto prostriedky použité na likvidáciu skládok, na vodovody, kanalizácie a ochranu životného prostredia," dodal Raši s tým, že tieto financie síce Slovensko nestratí, no nepôjdu na vyhradený účel.



V novom programovom období 2021 - 2027 bude podľa Rašiho potrebné vyčleniť 250 miliónov eur navyše na životné prostredie. Dodal, že pôjde o prostriedky, či už z plánu obnovy, eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu.