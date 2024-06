R. Raši: Programy cezhraničnej spolupráce podporujú žilinský región

Višňové 24. júna (TASR) - Programy cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českom, tzv. Interreg, podporujú žilinský región. Poukázal na to v pondelok vo Višňovom minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že z oboch programov sa vyčerpala takmer celá alokácia. Podľa ministra je to znamenie, že tieto programy sú prínosom.



O fungujúcej spolupráci Slovenska a Poľska svedčí, že v aktuálne končiacom programovom období bolo k 12. júnu 2024 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčerpaných takmer 177 miliónov eur, konkretizoval Raši. V rámci nového programového obdobia 2021 až 2027 už vyhodnotili šesť výziev na predkladanie žiadostí. Podotkol, že na jeseň tohto roka pripravujú ďalšie výzvy z oblasti podpory kultúry a cestovného ruchu, ochrany biodiverzity a zmeny klímy.



"V programe cezhraničnej spolupráce Slovenska a Česka vyčerpali v aktuálne končiacom programovom období k 31. máju 2024 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bezmála 88 miliónov eur. Predstavuje to takmer 98 % z alokácie programu," pripomenul Raši.



Podľa informácií z rezortu prídu z nových eurofondov do Žilinského a Bytčianskeho okresu ďalšie milióny. Mestá Žilina, Bytča, aj ďalšie samosprávy oboch okresov sú v rámci Integrovaných územných investícií oprávnené na financovanie z alokácie Rady partnerstva Žilinského samosprávneho kraja (RP ŽSK). Celková alokácia pre RP ŽSK predstavuje viac ako 128,5 milióna eur.